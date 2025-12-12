Apelación suspende el cierre parcial del estadio del Sevilla hasta resolución del recurso

Sevilla, 12 dic (EFE).- El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha suspendido de forma cautelar la sanción de cierre parcial del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por tres partidos, tras el lanzamiento de objetos desde el Gol Norte en el derbi del 30 de noviembre Sevilla-Betis, hasta la resolución del recurso del club sevillista.

"El castigo que impuso el Comité de Disciplina queda sin efecto hasta la resolución del recurso interpuesto, en tiempo y forma, por el Sevilla FC" contra dicha resolución por los incidentes ocurridos en la recta final de ese partido de rivalidad sevillana, anunció este viernes en un comunicado el club del barrio de Nervión.

El Sevilla indicó en su escrito que, "por ahora, el Comité de Apelación ha suspendido dicho castigo durante el tiempo en el que resuelve la causa, por lo que de momento los partidos en el Ramón Sánchez-Pizjuán se desarrollarán sin novedades en este aspecto".

La entidad sevillista ya anunció la pasada semana que agotaría la vía de recursos tanto en las instancias deportivas como en la justicia ordinaria contra esa sanción impuesta por el Comité de Disciplina, que sancionó al club con la clausura parcial de su estadio durante tres partidos y una multa de 45.00 euros.

El Sevilla-Betis de la jornada 14 fue interrumpido en el minuto 86 durante quince minutos, cuando el marcador era 0-2, ante el lanzamiento de objetos desde esa grada, unos hechos que empezaron en el minuto 79 y se repitieron en el 86 tras la expulsión con roja directa del sevillista Isaac Romero, tras una entrada a un rival "sin estar en disputa del balón".

El acta del árbitro andaluz José Luis Munuera reflejó que en el minuto 79 se lanzaron varios de objetos desde el fondo norte hacia la zona donde se encontraba el equipo visitante, entre ellos mecheros y varias botellas de agua, algunas llenas, sin que impactaran en los jugadores.

Se activó el protocolo por lanzamientos para que por megafonía se pidiera que cesaran estas actuaciones, que se repitieron en el minuto 86, y ante la continua repetición, desde la misma zona, se procedió a suspender temporalmente el encuentro y los equipos se retiraron a los vestuarios. Unos 18 minutos después se reanudó sin nuevos incidentes.

Además de dicha sanción, por el lanzamiento de siete botellas de agua y un mechero al césped, según precisaron fuentes del club basándose en el informe realizado por los responsables de seguridad, el Sevilla se enfrenta a una propuesta de cierre total de su estadio durante un mes hecha por la Comisión Antiviolencia por esos mismos hechos.

También ha recurrido esa posible sanción y ha expresado "su sorpresa y su más absoluta indignación tras conocer, por los medios, ya que no ha recibido notificación oficial", la propuesta de la Comisión Estatal de Antiviolencia hecha pública este jueves y que califica de "totalmente desproporcionada", sin un "mínimo fundamento y constituyente de un nuevo y clamoroso agravio comparativo, a tenor de lo sucedido en otros estadios, con episodios similares o incluso más graves".

El club aclaró, además, que "la propuesta, en cualquier caso, no es ejecutiva, con lo que el cierre no se producirá este fin de semana" en el partido que disputará en su estadio ante el Oviedo, de la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports, y también resalta que "recurrirá ante las instancias pertinentes". EFE