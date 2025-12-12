Ábrego García sale del centro de detención con una orden federal para impedir que sea arrestado por el ICE

La jueza federal Paula Xinis dictó una orden específica que impide temporalmente que las autoridades de inmigración de Estados Unidos detengan nuevamente a Kilmar Ábrego García, ciudadano salvadoreño cuya situación se convirtió en símbolo del rigor aplicado bajo las políticas migratorias impulsadas durante el gobierno del expresidente Donald Trump. Esta decisión judicial, que fue consignada por The New Republic, establece que Ábrego García no podrá ser arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) hasta que el tribunal valore más información sobre el caso y escuche a las partes en una próxima audiencia. La orden de Xinis protege a Ábrego García frente a posibles intentos de detención por parte de las autoridades, incluso durante su cita obligatoria con el ICE en las oficinas de Baltimore, a la que planeaba asistir este viernes, según publicó The New Republic.

Según reportó el mismo medio, Ábrego García recuperó su libertad la noche del jueves al salir de un centro de detención ubicado en Pensilvania, tras permanecer privado de libertad durante nueve meses bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses. Este período de detención siguió a su deportación a El Salvador ocurrida en marzo pasado, después de que las autoridades estadounidenses lo acusaran de pertenencia a organizaciones criminales salvadoreñas. Ábrego García ha rechazado en todo momento estas acusaciones y mantiene su inocencia, además de declarar que emigró a Estados Unidos siendo joven para escapar de una persecución.

La situación del salvadoreño se fue complicando después de que fuera expulsado a El Salvador, donde en junio volvió a ser entregado a las autoridades estadounidenses, esta vez para enfrentar imputaciones relacionadas con tráfico de personas. Estos cargos derivaron en una detención inicial en 2019, según relató The New Republic. A pesar de sus declaraciones de inocencia, Ábrego García volvió a quedar bajo custodia migratoria en Pensilvania, en el contexto de nuevos intentos del gobierno estadounidense para deportarlo, en esta ocasión al país africano de Liberia.

La orden emitida por la jueza Paula Xinis no solo motivó la inmediata excarcelación de Ábrego García, sino que también incluyó, horas después, una instrucción excepcional que prohíbe expresamente que vuelva a ser detenido por las autoridades migratorias hasta que se celebre una audiencia sobre la moción de orden temporal de restricción solicitada por su defensa. “Se prohíbe a los demandados volver a detener al peticionario Kilmar Armando Abrego García bajo custodia de ICE hasta que este Tribunal pueda recibir información adicional de las partes y llevar a cabo una audiencia sobre la Moción de Orden Temporal de Restricción”, según recoge el dictamen firmado por Xinis y reproducido por The New Republic.

La intervención de la jueza respondió, de acuerdo con el mismo medio, a la falta de pruebas presentadas hasta el momento por el gobierno para justificar la detención y posterior deportación de Ábrego García. La determinación judicial implica que, por ahora, cualquier operativo para arrestarlo queda suspendido hasta recibir nuevas instrucciones del tribunal, lo que ofrece a Ábrego García una protección jurídica excepcional durante la espera de nuevas decisiones.

El caso ha obtenido la atención de organizaciones y simpatizantes que planean manifestar su apoyo a Ábrego García coincidiendo con su cita ante el ICE en Baltimore, según reportó The New Republic. Su situación se ha convertido en un ejemplo del impacto personal que las políticas de fortalecimiento del control migratorio han tenido en ciudadanos extranjeros residentes en Estados Unidos. Desde su primera detención en 2019 y a través de sus distintos procesos de deportación y reingreso, la trayectoria de Ábrego García ha reflejado los vaivenes y la complejidad de los procesos migratorios en el país norteamericano tras los cambios normativos impulsados desde el Ejecutivo durante la administración Trump.

La resolución judicial de Paula Xinis restringe temporalmente cualquier medida inmediata de detención y aplaza el debate jurídico de fondo hasta la realización de una audiencia dedicada a examinar la validez de la orden de restricción temporal solicitada. Mientras tanto, Ábrego García permanece en Baltimore, portando la orden judicial que le permite continuar con su vida sin el espectro inmediato de una nueva aprehensión mientras avanza el proceso. Según lo narrado por The New Republic, la expectativa se centra en la recopilación de más elementos por ambas partes y la posterior revisión de los argumentos que sustenten o no la necesidad de su detención o deportación futura.