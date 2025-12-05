Putin se reunirá con Modi en Nueva Delhi durante su visita oficial a la India

Nueva Delhi, 5 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirá este viernes con el primer ministro Narendra Modi en Nueva Delhi con el objetivo de impulsar el comercio con uno de los mayores compradores de armas y petróleo marítimo de Rusia, tras llegar el jueves a la capital india para una visita oficial de dos días.

Putin llegó este jueves a la India para iniciar su primera visita de Estado al país asiático desde el comienzo de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, un viaje busca consolidar el apoyo de su socio estratégico en un momento de máxima tensión con Washington.

La visita llega marcada por las sanciones que le ha acarreado a la India su relación comercial con Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania y en un momento clave en las negociaciones de paz, después de una semana marcada por el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el fin del conflicto y la reunión entre el presidente ruso y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, en Moscú.

Actualmente, Nueva Delhi está involucrada en conversaciones con Estados Unidos para un acuerdo comercial que reduzca los aranceles punitivos del 50 % impuestos por Trump a sus productos debido a las compras de petróleo ruso por parte del país asiático.

La India es el segundo mayor comprador de petróleo de Rusia, aunque en las últimas semanas ha descendido el volumen de barriles de petróleo importados desde Moscú por las sanciones estadounidenses.

En este sentido Putin afirmó este jueves en una entrevista con el canal India Today que “el petróleo ruso fluye sin problemas en la India”, y añadió que el volumen de negocio del crudo y los productos derivados rusos solo ha experimentado “un ajuste menor” en los primeros nueve meses de 2025.

Tras su llegada el jueves a Nueva Delhi, el presidente ruso fue recibido por el primer ministro Modi al descender del avión, un gesto poco habitual por parte del mandatario de la India. Ambos mandatarios mantuvieron ayer una reunión informal a puerta cerrada.

Este viernes está prevista la participación de Putin en la 23ª Cumbre Anual India-Rusia. Se prevé que Moscú y Nueva Delhi logren la firma de quince acuerdos y de una decena de documentos, además de una declaración conjunta y un programa de desarrollo estratégico de cooperación económica hasta 2030.

La reunión de hoy entre Putin y Modi tendrá lugar en la Hyderabad House, una residencia oficial en Nueva Delhi donde India celebra sus reuniones diplomáticas de alto nivel.

Además, está también agendado un encuentro con la presidenta india, Draupadi Murmu, y la visita al monumento conmemorativo de Mahatma Gandhi, el icónico líder del movimiento de la no violencia en la India. EFE