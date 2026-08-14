Macron, criticado por sus vacaciones en moto acuática en plena ola de calor e incendios

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París, 14 ago (EFE).- Las fotos de las vacaciones de Emmanuel Macron en el fuerte de Brégançon en el Mediterráneo y, sobre todo, una del presidente francés con una moto acuática, han desatado una polémica sobre su supuesta desconexión de la realidad del país, en un verano marcado por las olas de calor, la sequía y los incendios.

Las fotografías aparecen en la portada y en un amplio reportaje publicado por la revista Paris Match en el que también se ve al jefe del Estado practicando surf de hidroala, corriendo y boxeando, además de compartiendo actividades con miembros de su equipo de seguridad.

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"¿Habéis visto mi enorme moto acuática, qué rápido va?" se burló este viernes la líder ecologista Marine Tondelier.

"En pleno verano apocalíptico, nuestro presidente se ofrece un publirreportaje de sus vacaciones", añadió en X, donde cuestionó la imagen proyectada por Macron en un verano marcado, según ella, por "miles de muertos" debido a las tres olas de calor, además de la sequía y unos incendios históricos.

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El líder socialista, Olivier Faure, se sumó a las críticas. "Mientras Francia arde y una parte de los franceses no ha podido irse de vacaciones, el presidente se divierte en una moto acuática", escribió en X. "¿Es ese el mensaje? Es todo un éxito", añadió con ironía.

Desde el Partido Comunista, el senador Pierre Ouzoulias consideró las imágenes de "indecentes".

Según dijo en una entrevista en la emisora Europe 1, la publicación de esas imágenes no está en sintonía con el estado de ánimo de los franceses. "Es la política como no me gusta", afirmó, y sostuvo que habría preferido ver al mandatario "en un camión de bomberos ayudando a apagar el incendio".

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Las críticas llegaron también desde la extrema derecha. Preguntada por la emisora Franceinfo sobre si las imágenes le parecían "indecentes", la diputada de Agrupación Nacional por el departamento de Gironda Edwige Diaz respondió que entiende que "hayan podido chocar", pero consideró que hay "asuntos más importantes".

"Yo quiero sobre todo que Emmanuel Macron sea eficaz durante todo el año", añadió la diputada. EFE