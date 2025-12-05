Agencias

La ONU pide a Camerún una investigación "imparcial" sobre la muerte bajo custodia de un importante opositor

Guardar

Naciones Unidas ha reclamado este viernes a las autoridades de Camerún que la investigación anunciada sobre la muerte en prisión del destacado opositor camerunés Anicet Ekane, líder del partido Movimiento Africano por la Nueva Independencia y la Democracia (Manidem), sea "exhaustiva e imparcial", antes de pedir la liberación de los detenidos "de forma arbitraria" tras las últimas elecciones.

"Estamos consternados por la muerte bajo custodia del líder opositor Anicet Ekane y preocupados por el bienestar de los manifestantes detenidos tras las elecciones presidenciales", ha dicho el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en un breve mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

"Las autoridades deben garantizar que la investigación que han anunciado es exhaustiva e imparcial y que deriva en una rendición de cuentas total", ha manifestado, antes de insistir en que "todos los manifestantes detenidos de forma arbitraria deben ser liberados de forma inmediata e incondicional".

La muerte de Ekane, cuyo partido respaldó la candidatura del opositor Issa Tchiroma Bakary a las presidenciales de octubre --en las que el presidente, Paul Biya, se hizo con la victoria, según los resultados oficiales--, llevó al Ministerio de Defensa a ordenar la apertura de una investigación para "establecer con precisión las circunstancias del fallecimiento".

Las autoridades de Camerún cifraron la semana pasada en 20 el número de muertos a causa de los episodios de violencia registrados tras las elecciones presidenciales celebradas el 12 de octubre, en las que Biya obtuvo un octavo mandato al frente del país en medio de denuncias de fraude por parte de Tchiroma Bakary y otros opositores.

Biya, de 92 años, se impuso en dichos comicios con un 53,7 por ciento de los votos, según los resultados oficiales, que dieron un 35,2 por ciento de las papeletas a Tchiroma Bakary, quien antes del anuncio final había dicho que contaba con pruebas de que se había hecho con cerca del 60 por ciento de los respaldos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

PSOE suspende de militancia al secretario general de Torremolinos y y le expedienta por la denuncia de acoso sexual

PSOE suspende de militancia al

Pedri y la importancia en datos de su regreso para el Barça de Flick

El centrocampista canario fue determinante ante el Atlético, registrando cifras superiores en asistencias, recuperaciones y progresión ofensiva tras regresar al once, lo que refleja su papel imprescindible en el esquema del técnico alemán

Pedri y la importancia en

Yolanda Díaz reclama "contundencia" ante el caso Salazar: "Las mujeres estamos hartas del machismo galopante en España"

Yolanda Díaz reclama "contundencia" ante

Sumar no desvela el sentido de su voto a la Ley Multirreincidencia pero avisa que su postura "no es el punitivismo"

Sumar no desvela el sentido

El Rey Felipe VI se desvincula rotundamente del reinado de su padre el día que se publican sus memorias

Mientras la biografía de Juan Carlos I sale a la venta y el exmonarca intenta abrir la puerta a la reconciliación, Felipe VI reivindica en público una nueva etapa para la institución, defendiendo la evolución democrática y el compromiso con la sociedad española

El Rey Felipe VI se