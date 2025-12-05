La Justicia de EEUU mantiene temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Washington

El sargento Andrew Wolfe se encuentra hospitalizado tras resultar herido en un tiroteo en Washington, en el que perdió la vida su compañera de escuadrón, Sarah Beckstrom. El presidente en funciones, Donald Trump, visitó a la familia del militar en el Despacho Oval, mientras persiste la conmoción por el ataque que, según consignó The Hill, tuvo como presunto responsable a un ciudadano afgano de 29 años. Este hecho coincide con el debate judicial sobre la legitimidad del despliegue de la Guardia Nacional en la capital estadounidense, autorizado de modo transitorio mientras se resuelve una apelación que podría definir los límites de la intervención federal en jurisdicciones gobernadas por autoridades contrarias al partido de gobierno.

Tal como informó The Hill, aproximadamente 2.000 efectivos de la Guardia Nacional permanecen bajo control del gobierno central en Washington. La decisión de mantenerlos activos surgió de una medida temporal adoptada por la corte federal de apelaciones del Distrito de Columbia. Esta medida deja sin efecto, de manera provisional, una resolución de la jueza federal Jude Cobb, que ordenaba la suspensión del despliegue y prohibía la llegada de refuerzos de otros estados. El tribunal justificó su decisión en la necesidad de analizar los argumentos de fondo presentados por las autoridades federales antes de emitir un fallo definitivo sobre la legalidad del operativo.

El origen de la intervención se encuentra en un plan estratégico impulsado por la Administración Trump, con el objetivo de reforzar la prevención del delito en zonas urbanas administradas por gobiernos demócratas. The Hill detalló que la coordinación del operativo recae en el Pentágono y que las funciones de los miembros de la Guardia Nacional están circunscritas a tareas de seguridad interna no militar, descartando la realización de operativos bélicos en la ciudad. El despliegue busca responder a preocupaciones sobre la seguridad ciudadana en el contexto de recientes episodios violentos, como el tiroteo que involucró a los sargentos Wolfe y Beckstrom.

La jueza Cobb había argumentado que la movilización ordenada por el Ejecutivo federal sobrepasaba los límites legales estipulados en la normativa vigente para la presencia de fuerzas federales en áreas urbanas, según publicó The Hill. En su opinión, tal acción violaba disposiciones legales expresas y las atribuciones de las autoridades estatales y municipales. No obstante, antes de que se dictara la resolución provisional del tribunal de apelaciones, Cobb prorrogó temporalmente la suspensión de su prohibición, con el propósito de brindar a los funcionarios federales el tiempo requerido para presentar recursos e interponer la apelación respectiva.

La decisión emitida por la corte de apelaciones, según consignó el medio The Hill, permite la permanencia de los 2.000 integrantes de la Guardia Nacional en la ciudad de Washington mientras se lleva a cabo el estudio del caso judicial. Durante este periodo, el despliegue conserva su enfoque en actividades de seguridad y prevención en el entorno urbano, excluyendo tareas atribuidas a operaciones militares convencionales. Todo el proceso se supervisa de acuerdo con las directrices del Pentágono y bajo la autoridad central, reflejando una estructura vertical de mando para este tipo de emergencias.

La controversia sobre la intervención federal ha reavivado el debate estructural sobre los límites del poder presidencial en materia de seguridad urbana. Según reportó The Hill, persiste la disputa sobre el rol del Ejecutivo al movilizar recursos federales en territorios gobernados por autoridades estatales o locales de la oposición. El litigio se ha convertido en un eje de discusión sobre la relación entre la Casa Blanca y las administraciones descentralizadas, especialmente en escenarios de seguridad ciudadana y control del orden público.

De acuerdo con los documentos publicados por The Hill, la jueza Cobb sostiene que las facultades presidenciales para desplegar fuerzas como la Guardia Nacional deben ajustarse a los mecanismos y restricciones definidos por la legislación federal. Por el momento, la corte de apelaciones sólo ha resuelto mantener el operativo como medida transitoria, mientras continúa la evaluación de los argumentos legales presentados por ambas partes. El fondo del asunto, concerniente a la constitucionalidad y legalidad de la intervención, permanece pendiente de resolución definitiva.

El despliegue de la Guardia Nacional en la capital de Estados Unidos, según remarcó The Hill, simboliza un momento clave en la definición de los alcances institucionales en materia de seguridad urbana. La audiencia pública y las actuaciones judiciales evolucionan en paralelo al impacto social generado tanto por la presencia militar como por los hechos de violencia en la ciudad. Mientras avanza el proceso de apelación, la comunidad política y la sociedad observan de cerca los acontecimientos en espera de la decisión final que determinará el futuro de la intervención federal en Washington y su encuadre dentro del marco normativo vigente.