El PIB de la eurozona aceleró más de lo estimado su crecimiento en el tercer trimestre, hasta el 0,3%

El crecimiento del producto interior bruto (PIB) de la eurozona se aceleró en el tercer trimestre al 0,3%, frente a la expansión del 0,1% observada en los tres meses anteriores, superando así en una décima la estimación inicial de la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.

En el caso de los Veintisiete, el PIB avanzó un 0,4% entre julio y septiembre en comparación con los tres meses anteriores, cuando la expansión fue del 0,3%, después de que ambos datos hayan sido revisados una décima al alza.

Respecto del tercer trimestre del año pasado, el PIB aumentó un 1,4% en la zona euro y un 1,6% en el conjunto de la UE, en línea con la estimación inicial.

Entre los Estados miembros para los que se dispone de datos del tercer trimestre de 2025, Dinamarca (+2,3%) registró el mayor aumento del PIB en comparación con el trimestre anterior, seguida de Luxemburgo y Suecia (ambos +1,1%). Por contra, se observaron descensos en Irlanda, Finlandia (ambos -0,3%) y Rumanía (-0,2%).

Entre las mayores economías de la UE, España moderó su expansión al 0,6% desde el 0,8% del segundo trimestre, mientras que Alemania se estancó, después de la contracción del 0,2% del trimestre anterior y Francia aceleró su crecimiento al 0,5% desde el 0,3%. En el caso de Italia, el PIB creció una décima en el tercer trimestre, después de una caída del 0,1% en los tres meses anteriores.

Los datos de crecimiento del PIB en el tercer trimestre reflejan un aumento del 0,2% en el gasto en consumo final de los hogares tanto en la zona euro como en la UE, frente al 0,3% de ambas regiones en el trimestre precedente, mientras que el gasto en consumo final de las administraciones públicas aumentó un 0,7% tanto en la zona euro como en la UE, frente al 0,4% y el 0,5% respectivamente de los tres meses anteriores.

De su lado, la formación bruta de capital fijo aumentó un 0,9% en la zona euro, frente al -1,7% del trimestre anterior, y un 1,1% en la UE, tras un -1,4%.

Asimismo, las exportaciones aumentaron un 0,7% en la zona euro y un 0,9% en la UE, tras un -0,4% y un -0,1%, respectivamente, mientras que las importaciones aumentaron un 1,3% en ambas regiones, después de un -0,1% en la eurozona y un 0,3% en la UE en el segundo trimestre.