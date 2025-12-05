Agencias

Carlos Sadness lanza la canción 'El ruido de las estrellas' para acompañar a su libro homónimo

El artista Carlos Sadness ha publicado este viernes la canción 'El ruido de las estrellas', un tema que sirve de acompañamiento a su libro homónimo para acompañar a su libro homónimo.

Tras el lanzamiento del libro de la mando de la editorial Lunwerg, el cantante ha agotado existencias cuyas en México y Latinoamérica en tiempo record y ya ha lanzado la segunda edición.

Con 'El ruido de las estrellas', la canción, Carlos Sadness pretende evocar una extensión natural del libro con el mismo lenguaje íntimo y confesional. El artista se ha autoproducido. "Un camino en el que se atreve a mirar a la eternidad para pedirle que, por lo menos, guarde un lugar para el amor que se ha regalado a lo largo de la vida", escribe en un comunicado su oficina de 'management'.

Tanto este single como 'La vida perfecta', otra de sus publicaciones recientes, preparan el sonido del artista -que recuerda a sus primeros trabajos, con la voz susurrada- para abrir un nuevo capítulo artístico.

