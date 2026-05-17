Zelenski busca "responder" al decreto del Kremlin que facilita la ciudadanía a los residentes de Transnistria

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este sábado el decreto promulgado por Rusia que simplifica y agiliza la obtención de la ciudadanía rusa para los residentes de Transnistria, una región separatista de Moldavia, y ha afirmado que Ucrania y Moldavia deben "responder" ante esta medida.

"Rusia ha dado un nuevo paso en relación con Transnistria: ha simplificado el acceso a la ciudadanía para las personas originarias de esta región de Moldavia. Se trata de una medida muy reveladora. No solo significa que Rusia busca así nuevos reclutas --puesto que la ciudadanía conlleva también la obligación de cumplir el servicio militar--, sino que es también su forma de reclamar el territorio de Transnistria", ha expresado el mandatario ucraniano en una publicación en sus redes sociales.

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El líder ucraniano ha recalcado que esta "reveladora" medida muestra "lo que está en juego", y ha acusado al Kremlin de querer anexionar más territorios además de sus ya expresadas aspiraciones en el Donbás.

"Los de Moscú a menudo les dicen a diversos interlocutores que supuestamente solo les interesa el Donbás. En realidad, lo que está en juego es mucho más que el Donbás. Debemos responder a esto. Con mayor razón, dado que la presencia del contingente militar ruso y de los servicios especiales en Transnistria también representa un desafío para nosotros. (Ucrania) necesita una Moldavia estable y fuerte", ha manifestado.

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SOBRE EL DECRETO RUSO QUE SIMPLIFICA EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA CIUDADANÍA A LOS RESIDENTES DE TRANSNISTRIA

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha firmado este viernes un decreto por el cual se facilita y simplifica la obtención de la ciudadanía rusa para los residentes de Transnistria, una región separatista de Moldavia.

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El decreto refrendado por el Kremlin establece un procedimiento simplificado y urgente para que los residentes de la región moldava de Transnistria --tanto ciudadanos extranjeros como apátridas-- adquieran la ciudadanía rusa. Para ello, se les exime del cumplimiento de varios de los requisitos habituales exigidos por la legislación rusa, extendiendo este derecho de forma específica a adultos con capacidad jurídica, menores huérfanos o desamparados, y personas incapacitadas.

"Con el fin de proteger los derechos y libertades del hombre y del ciudadano, guiado por los principios y normas generalmente reconocidos del Derecho Internacional, de conformidad con la Parte 3 del Artículo 14, párrafo 4 de la Parte 1 del Artículo 28 de la Ley Federal de 28 de abril de 2023 N° 138-FZ 'Sobre la Ciudadanía de la Federación Rusa'", recoge el texto legislativo.

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De esta manera, se eximen ciertos requisitos, ya que los solicitantes adultos quedan exentos de cumplir con las condiciones estándar (párrafos 1 a 3 del Art. 15 de la Ley Federal de Ciudadanía), facilitando un proceso de naturalización por la vía rápida. A su vez, se incluyen colectivos vulnerbales al reconocerse explícitamente el derecho de los menores sin amparo familiar y de los adultos incapacitados residentes en la región para solicitar y adquirir la nacionalidad rusa.

"Los huérfanos y los niños que quedan sin cuidado parental, las personas incapacitadas que residan permanentemente en Transnistria en la fecha de entrada en vigor de este Decreto, tienen derecho a adquirir la ciudadanía de la Federación de Rusia de conformidad con la Parte 9 del Artículo 16 de la Ley Federal de 28 de abril de 2023 N° 138-FZ 'Sobre la Ciudadanía de la Federación de Rusia'", afirma el decreto.

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Transnistria es un estado separatista no reconocido ubicado entre el río Dniéster y la frontera entre Moldavia y Ucrania, que actualmente ha logrado situarse fuera del control del Gobierno de Chisinau, adquiriendo atributos propios de un Estado, incluyendo moneda, Policía, Ejército y servicio postal propios.

Con la caída y la posterior desintegración de la Unión Soviética, y ante la posibilidad de Moldavia acabara siendo parte de Rumanía, varios distritos en la ribera oriental del Dniéster, de población mayoritariamente ruso parlante, proclamaron la República Moldava de Transnistria a principios de 1990.

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