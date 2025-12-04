RTVE anuncia que España se retira de Eurovisión tras decidirse que Israel participe en el certamen musical europeo

El Consejo de Administración de RTVE había tomado la decisión meses atrás: si Israel seguía en el Festival de Eurovisión, España dejaría de participar en el evento musical. De acuerdo con la información difundida por RTVE y reproducida por diversos medios, la corporación ha oficializado este jueves la retirada de España tras la votación realizada en la 95ª Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), celebrada en Ginebra, en la que se confirmó la permanencia de Israel en el certamen europeo.

Según detalló RTVE en un comunicado, la salida implica que la televisión pública española no emitirá la final de Eurovisión 2026, prevista en Viena (Austria) el 16 de mayo, ni tampoco las semifinales, programadas para los días 12 y 14 del mismo mes. Este paso pone fin temporalmente a la presencia española en un evento seguido por millones de espectadores y supone que, por primera vez desde su debut en 1961, España quedará fuera de la transmisión y participación directa en el festival.

La decisión de RTVE responde a una serie de desacuerdos relacionados con la presencia de Israel en el concurso musical. El organismo público solicitó oficialmente que la Asamblea votara de manera secreta, petición respaldada por otros siete países, según consignó RTVE. No obstante, la presidencia de la UER denegó tanto la votación secreta como la propuesta de realizar una consulta específica y separada sobre la continuidad de Israel en Eurovisión.

En su intervención ante los miembros de la UER, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, explicó que la corporación valora las acciones adoptadas tanto por la UER como por su Grupo de Referencia para proteger los valores y principios del festival. Sin embargo, Morales matizó que “estas medidas son insuficientes” y expresó “serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026”, citando la situación en la Franja de Gaza y la utilización del festival para fines políticos por parte de Israel como principales motivos de preocupación. Morales aseguró que estas condiciones “hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral”, de acuerdo con el comunicado de RTVE.

La delegación española pidió a la UER que se votara la suspensión temporal de la cadena pública israelí KAN durante un mínimo de un año, con posibilidad de revisar la situación al concluir ese periodo. Rodríguez Morales aseguró a la Asamblea que, de no aprobarse tal suspensión, RTVE consideraría “inviable” la participación española en esta edición de Eurovisión.

Además, el secretario general de RTVE denunció la “instrumentalización” del voto dentro del festival en pasadas ediciones y la ausencia de sanciones frente a prácticas que considera contrarias a la neutralidad y la transparencia. “No deberíamos aceptar dobles raseros. La neutralidad y transparencia es un objetivo común para garantizar un resultado veraz que respete a la audiencia y a los ciudadanos”, afirmó Morales ante la Asamblea, según indicó la propia RTVE en su comunicado.

La decisión del Consejo de Administración de RTVE, cerrada en septiembre, anticipaba que la retirada se activaría en caso de que Israel continuase presente en Eurovisión. La votación final celebrada en Ginebra ratificó esta posibilidad, ya que la mayoría de los miembros apostaron por que el festival siguiera con el formato previsto y con Israel como participante, añadió RTVE. Los países miembros de la UER coincidieron en apoyar la continuidad de Eurovisión bajo las nuevas garantías implementadas por la organización.

La no retransmisión del popular concurso por parte de la televisión pública española marcará la edición de 2026. La cita no podrá verse en territorio español a través de las habituales señales de RTVE, lo que altera tanto la relación histórica de la audiencia española con el festival como sus rutinas televisivas cada mes de mayo.

RTVE fundamentó su desacuerdo en la “utilización del certamen para objetivos políticos” atribuidos a Israel y en la “situación en Gaza”, incluso tras la entrada en vigor del alto el fuego y la puesta en marcha de un proceso de paz, según argumentó Morales en la Asamblea. Ambas circunstancias dificultan, para la corporación española, la conservación del carácter cultural y no político del festival.

A lo largo de su intervención institucional, el secretario general de RTVE remarcó la necesidad de mantener “la neutralidad y transparencia” en todos los aspectos del certamen europeo. Detectó también problemas relacionados con la imparcialidad en el voto y echó en falta medidas disciplinarias a quienes instrumentalizan ese sistema. Morales instó a la organización a reforzar los mecanismos que garantizan un resultado ajustado a los valores del certamen y que protegen a la ciudadanía y a la audiencia europea.

Tras las intervenciones y tras la votación, la postura mayoritaria fue mantener el programa de Eurovisión según el calendario y formato previstos en Viena. De esta manera, RTVE concreta su retiro y oficializa que España no tendrá representación ni transmisión del concurso musical europeo en 2026, según detalló el comunicado oficial de la cadena pública.