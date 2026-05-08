Von der Leyen tiende la mano al prorruso nuevo primer ministro ante el "profundo cambio geopolítico"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha tendido este viernes la mano al recién investido primer ministro de Bulgaria, el prorruso y líder de la coalición Bulgaria Progresista, Rumen Radev, para trabajar juntos ante "un momento de profundo cambio geopolítico".

"Felicitaciones a Rumen Radev por convertirse en primer ministro de Bulgaria. En un momento de profundo cambio geopolítico, tenemos una sólida agenda en la que trabajar", ha indicado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales, un día después de que el dirigente bulgaro presentara a su gobierno tras lograr una mayoría absoluta en las elecciones anticipadas de abril, las octavas en tan solo cinco años.

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Von der Leyen ha destacado algunos de los principales asuntos que la Unión Europea y Bulgaria deberán de tratar como la seguridad y la defensa hasta los empleos, así como la competitividad y la independencia energética, entre otros asuntos. "Juntos avanzamos, por Bulgaria y por Europa", ha concluido.

Radev presentó este jueves a la presidenta del país, Iliana Yotova, su propuesta de equipo de gobierno, en la que figura como primer ministro tras imponerse en los comicios con el 44% de los votos, logrando 131 escaños de una Asamblea Nacional búlgara que dispone de 240, siendo la primera vez en los últimos 29 años que una fuerza política logra suficiente fuerza parlamentaria para gobernar en solitario, sin necesidad de otros socios.

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