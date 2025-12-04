AmChamSpain celebra su 108 aniversario y destaca a EEUU como primer inversor en España con 130.000 millones

El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmChamSpain), Jaime Malet, y la embajadora en funciones de Estados Unidos, Rian Harris, subrayaron la solidez y la creciente relevancia de la relación económica entre España y Estados Unidos durante la Fiesta de Navidad y el acto conmemorativo del 108 aniversario de la institución, celebrado anoche en el Teatro Real de Madrid.

Malet destacó que las empresas estadounidenses socias de la Cámara acumulan más de 130.000 millones de euros de inversión instalada en España, lo que sitúa a Estados Unidos como primer inversor en el país desde hace décadas.

El presidente de AmChamSpain recordó asimismo que Estados Unidos es también el principal destino de la inversión española en el exterior, consolidando una relación verdaderamente bidireccional.

De cara a 2026, avanzó que la Cámara seguirá trabajando en propuestas de reformas para impulsar la competitividad de España, reforzar la atracción de inversión tecnológica e industrial y profundizar en una agenda de autonomía estratégica abierta, basada en alianzas con democracias avanzadas.

Malet hizo balance de un 2025 que calificó como "espectacular y vibrante" para la organización, que ha celebrado más de 60 encuentros y reuniones de alto nivel con líderes políticos, ejecutivos de multinacionales y expertos sectoriales.

Entre los hitos del año mencionó la tercera edición de la conferencia Global Trends, bajo el lema "España, nueva potencia industrial, digital y energética", así como la consolidación de programas de liderazgo como el mentoring para mujeres directivas y el Young Leaders Network, que en su sexta edición reunió a más de 120 jóvenes directivos en 10 sesiones de capacitación.

El evento congregó a cerca de 400 asistentes, entre representantes de multinacionales estadounidenses, empresas españolas con operaciones en Estados Unidos, miembros del cuerpo diplomático y autoridades de ambos países.

Entre los presentes se encontraban, entre otros, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, y figuras destacadas como Cuca Gamarra, Antonio Garrigues, Javier Solana, José Montilla, Ana Palacio y Eduardo Serra, entre otros.

Fundada en 1917, AmChamSpain agrupa a más de 250 empresas con una facturación agregada de 248.000 millones de euros en España, alrededor del 20% del PIB, y que generan más de un millón de empleos directos e indirectos.

La organización forma parte de la red global de AmChams vinculadas a la US Chamber of Commerce, la mayor organización empresarial de Estados Unidos, que representa a más de tres millones de compañías.