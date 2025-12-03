Agencias

José Carlos Bernal, marido de Carmen Borrego, se pronuncia sobre el problema de salud de José María Almoguera

Las alarmas sobre el estado de salud de José María Almoguera se activaron este lunes cuando la periodista Leticia Requejo reveló en 'El tiempo justo' que el marcapasos que lleva desde hace 12 años el hijo de Carmen Borrego a causa de su enfermedad de corazón -Síndrome de Brugada, que padece desde los 23 años- ha empezado a fallar y a presentar anomalías.

"La semana pasada recibió una llamada de la Fundación Jiménez Díaz informándole de que era urgente reemplazar el marcapasos y que debía ser intervenido lo antes posible", relataba la colaboradora, apuntando que por el momento todavía no habría fecha fijada para la operación.

Un duro revés para el clan Campos y especialmente pra Carmen, que muy molesta porque este asunto haya saltado a los medios de comunicación reaparecerá este miércoles en el plató de 'Vamos a ver' para dar todas las explicaciones necesarias, aunque ha transmitido a sus compañeros de programa que la situación tampoco es tan alarmante como se está diciendo.

El único miembro de la familia que se ha pronunciado sobre el problema de salud de José María ha sido Alejandra Rubio, que ha reconocido que se ha enterado por la prensa de que su primo tiene que pasar por quirófano para cambiarle el marcapasos: "Yo no lo sabía. Me he enterado esta mañana cuando he llegado al trabajo. Así que nada, que salga todo fenomenal, es lo único que tengo que decir. Supongo y estoy con vosotros de que si ha dado la información nuestros compañeros será porque tienen su autorización", ha comentado en 'VAV'.

Mientras Carmen ha optado por no salir de su casa tras filtrarse que el marcapasos de su hijo está fallando, las cámaras de Europa Press han conseguido la primera reacción de su marido José Carlos Bernal, que sin perder la sonrisa ha lanzado un mensaje pidiendo calma asegurando que José María se encuentra "bien" y que toda la familia están "tranquilos".

