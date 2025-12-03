Agencias

El blaugrana Dani Olmo estará un mes fuera por una luxación de hombro

El centrocampista del FC Barcelona Dani Olmo estará aproximadamente un mes fuera del equipo al confirmarse que sufre una luxación de hombro, fruto de la caída que sufrió en el remate que acabó en gol en el triunfo blaugrana sobre el Atlético de Madrid (3-1) de este martes en el Spotify Camp Nou.

"El jugador del primer equipo Dani Olmo sufrió una luxación en el hombro izquierdo en el partido contra el Atlético de Madrid. Tras las pruebas realizadas, se ha optado por un tratamiento conservador y el tiempo aproximado de recuperación es de un mes", anunció el club blaugrana.

Olmo fue titular en el encuentro de este martes contra el Atlético de Madrid y marcó el 2-1 en el minuto 65, pero el egarense, en estado de gracia goleador, cayó mal sobre la clavícula tras rematar y pidió el cambio con visibles muestras de dolor.

Hasta ahora, el de Terrassa acumula 17 partidos --13 en LaLiga EA Sports y 4 en la Champions--, en los que ha repartido dos asistencias y marcado cuatro goles, los tres últimos en las dos últimas jornadas ligueras, con doblete ante el Alavés y el tanto del infortunio contra los 'colchoneros'.

