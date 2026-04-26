2-1. Osasuna se agarra a Europa y hunde al Sevilla

Pamplona, 26 abr (EFE).- Osasuna logró una victoria agónica ante el Sevilla con un gol en el minuto 100 de Catena, tras un partido muy igualado que se resolvió en el descuento en un El Sadar entregado que celebró una remontada clave para los rojillos y que deja muy tocado al Sevilla.

Las imprecisiones se produjeron en ambos conjuntos en un inicio algo caótico, en el que Suazo vio la tarjeta amarilla en el minuto 6, dejando condicionado al Sevilla. Por ello, Víctor Muñoz se cambió de banda para buscarle las cosquillas.

Los locales se fueron haciendo con la posesión de balón, pero sin rastro del área rival. Los de Luis García tampoco tuvieron su mejor tarde en ataque. ​Un contragolpe del Sevilla conducido por Isaac terminó con el disparo desde el centro del campo con Sergio Herrera muy adelantado, pero el balón salió fuera de los límites del terreno de juego.

A partir del minuto 30, Osasuna supo asentarse. Disparo lejano cruzado de Rosier, que buscó sorprender a los andaluces sin encontrar el premio. Jugadores a vestuarios con muchas incógnitas por resolver.

Los rojillos salieron con otra actitud, volcando los ataques por la derecha. Entró Raúl Moro para intentar alegrar una tarde complicada de los suyos. Dura entrada de Sow sobre Iker Muñoz que terminó en amarilla.

El Sevilla hilvanó una gran acción colectiva de ataque que finalizó Maupay de cabeza. Alegría en las filas visitantes ante un Osasuna al que le faltó imaginación y consistencia. Remate de cabeza de Raúl García de Haro superó a Odysseas y que Kike Salas se encargó de desbaratarlo en la línea de gol.

Anotó Raúl García con un potente zurdazo desde la frontal después de la lucha de Budimir por robar la posesión. Se vino arriba Osasuna desde entonces y encontró la victoria en el minuto 100 con un cabezazo para la historia de Catena a centro de Moi Gómez. El Sadar enloqueció con un gol que puede cambiar muchas cosas y que dejó muy tocado a un Sevilla en puestos de descenso.

-Ficha técnica

2 – Osasuna: Herrera; Rosier, Boyomo, Cantena, Galán (Bretones, m. 90); Moncayola, Iker Muñoz (Raúl, m. 72), Aimar (Raúl Moro, m. 62); Rubén García (Moi Gómez, m. 70), Budimir, Víctor Muñoz (Barja, m. 90).

1 – Sevilla: Odysseas; Carmona, Castrin, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Sow (Mendy, m. 71); Vargas (Juanlu, m. 76), Oso (Adams, m. 86); Maupay (Gudelj, m. 87) e Isaac (Peque, m. 87).

Goles: Maupay 0-1 (m. 69), Raúl, 1-1 (m. 80), Catena, 2-1 (m. 100).

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (Comité madrileño), asistido por José Antonio Garrido y Guillermo Santiago. Amonestó a los locales Budimir y Raúl a los visitantes Sow y Suazo. Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo tercera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de El Sadar ante 20.045 aficionados.