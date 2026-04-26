Lapid y Bennett acuerdan presentarse Juntos frente a Netanyahu en las próximas elecciones de Israel

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, y el también ex primer ministro Naftali Bennett han alcanzado un acuerdo para presentar una lista conjunta a las próximas elecciones legislativas israelíes bajo el nombre de Juntos y liderada por Bennett para intentar desbancar al actual primer ministro, Benjamin Netanyahu.

"El ex primer ministro Naftali Bennett y el ex primer ministro Yair Lapid anuncian el primer paso del proceso para la sanación del Estado de Israel: la fusión del partido Yesh Atid y el partido Bennett 2026 en un partido unificado liderado por el ex primer ministro Naftali Bennett", han informado Bennett y Lapid en un comunicado oficial.

"Esta iniciativa une a todo el 'bloque de la reforma', pone fin a las luchas internas y permite concentrar todos los esfuerzos en una victoria decisiva en las próximas elecciones y llevar a Israel hacia las reformas que necesita", prosigue el comunicado. La presentación ha tenido lugar en la tarde del domingo en Tel Aviv.

El propio Lapid ha defendido que sea Bennett quien encabece la lista porque "es de derechas, pero es liberal y cumplidor de la ley". "Estoy orgulloso de que dos líderes con opiniones diferentes puedan luchar juntos por el bien de Israel. Nuestra unidad es un mensaje", ha argumentado.

Bennett, por su parte, ha prometido que si forman gobierno, crearán el primer día de su mandato una comisión de investigación sobre el ataque del 7 de octubre de 2023 lanzado por las milicias de la Franja de Gaza. La fusión con el partido de Lapid, ha argumentado, es la decisión "más sionista y más patriótica".

Una encuesta reciente del diario 'Maariv' situaba al partido de Bennett igualado con el Likud de Netanyahu con 24 escaños en la Knesset o Parlamento israelí, mientras que el centrista Yesh Atid obtenía 7 asientos.

Bennett también ha mantenido contactos con el partido Yashar de Gadi Eisenkot con vistas a la posible formación de un nuevo partido denominado Nuevo Israel.

REACCIONES

Tras el anuncio, Netanyahu ha publicado un vídeo trucado en el que aparecen Bennett y Lapid en forma infantil mientras el que conduce es Mansur Abbas, líder de la Lísta Árabe Unida, principal formación política árabe-israelí.

"Incluso juntos, queda claro: el líder es Mansur. No importa cómo se reparta el voto la izquierda. Bennett y Lapid volverán a aliarse con los Hermanos Musulmanes, que apoyan el terrorismo", ha acusado. En un segundo mensaje publica la fotografía tomada en 2021 entre Bennett, Lapid y Mansur. "Lo hicieron una vez y volverán a hacerlo", acusa.

Por su parte, el ministro de Finanzas y líder del partido de extrema derecha Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, ha criticado "la alianza de los sirvientes de Abbas", en referencia al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas.

El líder del también ultraderechista Poder Judío y ministro de Seguridad Interior, Itamar Ben Gvir, ha criticado igualmente el acuerdo publicando en redes sociales una imagen generada por IA con una boda judía entre Bennett y Lapid. El mensaje de tintes homófobos se completa con la acusación de que ambos "están una vez más vendiendo el país al movimiento islámico". "Bennett era y seguirá siendo un izquierdista extremo", ha señalado sobre el político conservador.

Quienes han expresado su respaldo a la propuesta son Yair Golan, líder del Partido Demócrata; el líder de Yashar, Gadi Eisenkot, o Avigdor Liberman, de Israel Beiteinu.

Las próximas elecciones legislativa israelíes deben celebrarse como muy tarde el 27 de octubre de este mismo año con vistas a renovar los 120 asientos de la Knesset. El partido Likud de Netanyahu gobierna ahora mismo en coalición con varios partidos de extrema derecha y ultraortodoxos.