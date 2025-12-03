Agencias

(Crónica) Mikel Merino vuelve a guiar al líder Arsenal

Guardar

El Arsenal FC ha batido por 2-0 al Brentford FC en plena jornada 14 de la Premier League, con gol incluido del español Mikel Merino para mantener el colchón de los 'gunners' en el liderato, mientras que el Chelsea FC ha perdido en su visita al Leeds United por 3-1 y el Aston Villa ha derrotado al Brighton & Hove Albion también fuera de casa (3-4).

La tanda de partidos de este miércoles tuvo su foco principal en el Emirates Stadium, donde los locales abrieron el marcador en el 11' gracias a un jugadón. Noni Madueke pasó de tacón tras pisadita a Ben White, quien apuró hasta la línea de fondo por el costado derecho y centró de primeras al corazón del área; y ahí, Merino cabeceó picado para establecer el 1-0.

En el 21' pudo empatar el Brentford con un cabezazo de Kevin Schade en un córner, pero el portero español David Raya desvió el balón al travesaño de forma providencial. La segunda mitad fue más espesa y el entrenador local, Mikel Arteta, sacó del banquillo a pesos pesados. Uno de ellos, Bukayo Saka, sentenció con un zurdazo para el 2-0 en el tiempo de alargue.

Por otra parte, un tempranero gol de Jaka Bijol y otro de Ao Tanaka justo antes del descanso encarrilaron la sorprendente victoria del Leeds, que llevaba sin ganar desde el pasado 24 de octubre, contra un Chelsea que no perdía en ninguna competición desde un día después, el 25 de octubre.

Aunque Pedro Neto dio esperanzas a los visitantes con su diana en el 50', un error grave del central Tosin Adarabioyo provocó el 3-1 de Dominic Calvert-Lewin. En Elland Road acabó esa buena racha de los 'blues', que para colmo fueron rebasados en la tabla por un Aston Villa remontador.

Pese a ir 2-0 a la media hora en el AMEX Stadium, los pupilos de Unai Emery empataron antes del descanso con un doblete de Ollie Watkins. Tras la reanudación, Amadou Onana hizo el 2-3 de cabeza en un córner y Donyell Malen remachó el 2-4 a bocajarro también a balón parado. En el desenlace, el segundo gol de Jan Paul van Hecke no evitó el triunfo visitante.

Ese resultado dejó a los 'villanos' con 27 puntos en el tercer puesto, justo por encima del Chelsea (24 pts.) y justo por debajo del Manchester City, que va segundo con 28 puntos en su persecución a un líder Arsenal que luce 33 puntos. Quinto está el Crystal Palace (23 pts.), que ganó por 0-1 al Burnley, y sexto va el Sunderland (23 pts.), que empató (1-1) en su visita a un Liverpool de capa caída y lejos de la cabeza con 22 puntos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El hijo de 'El Chapo' Guzmán se declara culpable tras llegar a un acuerdo en un tribunal de EEUU

La admisión de delitos por parte de Joaquín Guzmán López implica entregar información clave sobre la estructura interna y operaciones de “Los Chapitos”, una medida que podría modificar futuras investigaciones contra líderes del Cártel de Sinaloa en ambos lados de la frontera

El hijo de 'El Chapo'

Trump resta importancia a las violaciones del alto el fuego y dice que la segunda fase "llegará muy pronto"

Trump resta importancia a las

Los fósiles revelan que las anacondas han sido gigantes durante más de 12 millones de años

Las investigaciones lideradas por Cambridge revelaron que estos reptiles sudamericanos ya tenían longitudes comparables a las actuales hace más de 12 millones de años, desafiando expectativas sobre su evolución y manteniéndose entre los animales más corpulentos del planeta

Los fósiles revelan que las

Alemania entrega al TPI al libio Jaled el Hishri, buscado por por crímenes de guerra y contra la Humanidad

El presunto responsable de abusos y delitos graves en una cárcel libia fue arrestado en Europa tras una orden internacional de captura, luego de que la máxima corte penal mundial formalizara acusaciones que incluyen tortura, asesinato y violencia sexual

Alemania entrega al TPI al

Principales titulares de los periódicos para el martes 2 de diciembre

La prensa española advierte sobre un agravamiento de la crisis porcina en Cataluña y destaca el aumento de tensiones políticas, investigaciones judiciales, escándalos de corrupción y el impacto internacional de conflictos armados, según recogen los principales diarios en sus portadas

Infobae