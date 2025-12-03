Cocina extremeña y peruana se funden en Mamay Aldana, la propuesta gastronómica del Hotel Palacio de Godoy de Cáceres

El nombre del restaurante Mamay Aldana no es una elección casual, sino que encierra una doble referencia a la raíz cultural y familiar: el término "Mamay" proviene del quechúa y significa "mi mamá", mientras que Aldana corresponde al nombre de la madre de Francisco Godoy, figura vinculada a la historia del emblemático Palacio de Godoy de Cáceres. A partir de este planteamiento, el establecimiento propone una experiencia culinaria que conjuga la herencia materna de las cocinas rurales de Perú y Extremadura, incorporando técnicas innovadoras y situando la figura femenina en el centro de la tradición gastronómica. Esta reinterpretación de platos y costumbres ancestrales marca la propuesta del restaurante, liderado por el chef Antonio Manuel Céspedes Rodríguez, quien imprime su sello personal al menú y la filosofía del lugar. Según informó el medio, Mamay Aldana representa así un proyecto que rinde homenaje constante a los fogones familiares, estrechamente ligados a la historia local y al sincretismo cultural.

De acuerdo con la información publicada, el restaurante funciona en el corazón del Hotel Palacio de Godoy, un edificio renacentista del siglo XVI sometido a una restauración integral que ha recuperado tanto sus salones nobles como sus techos artesonados y amplios jardines. Tal como detalló la fuente, este entorno combina especies vegetales autóctonas con otras americanas, reflejando el encuentro transatlántico entre Extremadura y Perú en un mismo espacio. El hotel y el restaurante buscan ofrecer, además de propuestas de hospedaje y gastronomía, una vivencia cultural en un entorno cargado de memoria, donde el mestizaje y el tornaviaje cultural de Francisco Godoy se convierten en eje central.

El chef Antonio Manuel Céspedes Rodríguez, natural de Ahillones (Badajoz), lleva su historia personal al proyecto al reivindicar los productos y técnicas tradicionales de su infancia en el campo extremeño. Según consignó el medio, Céspedes Rodríguez recuerda su aprendizaje familiar: el contacto directo con el huerto, la matanza del cerdo ibérico, la preparación de quesos y dulces junto a su abuela, experiencias que imprimieron en él un respeto especial hacia los ingredientes de la región. Tras completar su formación, inició su carrera profesional en restaurantes de renombre bajo la tutela de Martín Berasategui, primero en 'La Casa Madre' de Lasarte y luego en Etxeko del hotel Bless de Ibiza, galardonado con una estrella Michelín, antes de incorporarse a Mamay Aldana.

En declaraciones recogidas por el medio, el chef defiende su perspectiva del mestizaje culinario como "la convivencia entre culturas a través de la cocina, es unir técnicas y productos de diferentes orígenes manteniendo siempre el respeto al territorio". Céspedes Rodríguez insiste en que la propuesta de Mamay Aldana no busca una fusión arbitraria, sino reinterpretar la tradición extremeña mediante una mirada abierta, influida por el legado latinoamericano pero sin perder la identidad local. El medio citó ejemplos de platos que reflejan esta filosofía, como la ensalada tibia de tomate regional con rape alangostado y vinagreta de licopeno, o la suprema de merluza ahumada con velo ibérico, salsa encocada y perfume de hinojo, combinaciones que equilibran sofisticación y arraigo en los sabores de la tierra.

Otras creaciones destacadas incluyen las patatas Virú y el cabrito IGP de Extremadura con pesto de higuera y garrapiñadas caseras. Sobre el primer plato, Céspedes Rodríguez aseguró que se trata de una propuesta clave para comprender el concepto del restaurante, ya que representa una reinterpretación de las patatas bravas extremeñas donde la tradicional salsa se reemplaza por una emulsión fresca de ají amarillo. En cuanto al cabrito, el chef manifestó que este plato simboliza mejor que ningún otro el espíritu de Mamay Aldana, evocando los guisos familiares extremeños con un matiz de fusión que refleja las dos vertientes culturales del menú.

El equipo humano es otro de los pilares destacados por el chef, quien expuso a la fuente: "El equipo es lo mejor y más importante para que un proyecto salga exitoso. El equipo de cocina está lleno de profesionales y con ganas de comerse el mundo, remamos todos en el mismo barco y para el mismo puerto. No puedo estar más agradecido con el equipo de cocina que tengo". Según publicó la fuente, esta visión de liderazgo busca consolidar la excelencia en el servicio y en la ejecución gastronómica, reforzando la apuesta por el trabajo en conjunto.

El restaurante se inserta así en una propuesta que va más allá de la cocina y abraza el diálogo entre patrimonio histórico y cultura gastronómica. El medio subrayó que la restauración del Palacio de Godoy no solo recuperó elementos arquitectónicos como los artesonados y los jardines, sino que permitió convertir el espacio en un lugar de encuentro de culturas, aspirando a situar a Mamay Aldana como un referente local de innovación e identidad culinaria. La fusión entre Extremadura y Perú deviene el hilo conductor de una experiencia integral, moldeada desde la memoria de las madres y la tradición de los fogones, pero también desde la experimentación y el respeto a los productos de ambos territorios.