Aldama no puede con la defensa de los Spurs en la derrota de los Grizzlies

El jugador español Santi Aldama y su equipo, los Memphis Grizzlies, han perdido este martes frente a los San Antonio Spurs por 126-119, en el que ha sido el peor partido de la temporada del ala-pívot canario (4 puntos), mientras que Hugo González ha sido clave con su defensa en la remontada de los Boston Celtics (123-117) sobre los New York Knicks.

Aldama ha tenido una noche para olvidar, con un 1/5 en tiros de campo y siendo incapaz de superar la defensa interior de los Spurs, liderada por el pívot Luke Kornet (5 tapones), quien está rindiendo a un gran nivel tras la lesión de la estrella del equipo tejano Victor Wembanyama.

Como sucedió en el último partido frente a los Sacramento Kings, el base estadounidense Cam Spencer fue el líder del banquillo con 21 puntos. Aunque el gran protagonista del encuentro ha sido De'Aaron Fox (29 puntos), nueve de ellos en los últimos dos minutos de partido, que han permitido a los Spurs conseguir el triunfo por 126-119.

Con esta derrota, los Grizzlies ven cortada su racha de tres triunfos consecutivos, aunque se mantienen en el noveno puesto de la Conferencia Oeste. Mientras que los Spurs siguen con su gran inicio de temporada a pesar de la lesión de Wembanyama y continúan en el quinto lugar.

Por su parte, Hugo González (4 puntos y 5 rebotes) ha disputado 22 minutos en la victoria de los Boston Celtics ante los New York Knicks por 123-117. El jugador español ha sido muy importante en la remontada del equipo de Joe Mazzula, aportando su nivel defensivo habitual que le ha permitido disputar el segundo cuarto entero.

Hugo González volvió a ser el encargado de la defensa sobre la estrella de los Knicks Jalen Brunson, quien realizó (15 puntos) uno de sus peores partidos de la temporada. En el otro lado, Jaylen Brown brilló con 42 puntos en los Celtics, que logran su segundo triunfo consecutivo y se sitúan en el octavo puesto de la Conferencia Este.