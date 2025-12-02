Atacado frente a las costas de Turquía un buque cisterna de bandera rusa que iba de Rusia a Georgia

Un buque cisterna de bandera rusa que cubría la ruta entre Rusia y Georgia y que iba cargado de aceite de girasol ha sido atacado este martes frente a las costas de Turquía en el mar Negro, según han confirmado las autoridades turcas, que han especificado que los trece tripulantes del barco han resultado ilesos.

La Dirección de Asuntos Marítimos de Turquía ha indicado en un breve mensaje en su cuenta en la red social X que "el buque cisterna 'Midvolga-2' ha informado sobre un ataque a 80 millas náuticas (unos 148 kilómetros) de las costas turcas mientras se dirigía de Rusia a Georgia con un cargamento de aceite de girasol".

"El buque, cuyos 13 tripulantes se encuentran ilesos, no ha solicitado asistencia. Actualmente, navega hacia Sinope --una localidad en el norte de Turquía-- con sus motores en marcha", ha subrayado, sin pronunciarse sobre los detalles del ataque y sin que por ahora Moscú haya realizado declaraciones sobre lo sucedido.

El Ejército ucraniano atacó el viernes con lanchas no tripuladas frente a las costas turcas en el mar Negro dos petroleros bajo sanciones --el 'Virat' y el 'Kairos', que fue golpeado de nuevo el sábado-- por la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022, cuando se dirigían a un puerto ruso para cargar aceite destinado a mercados extranjeros.

Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, destacó el lunes que este tipo de incidentes son "una escalada preocupante", según la cadena turca TRT. "No podemos permitir aceptar estos ataques, bajo ninguna circunstancia, ya que amenazan la libertad de navegación, el medio ambiente y la vida en nuestra zona económica exclusiva", argumentó.

"El conflicto entre Rusia y Ucrania ha llegado claramente a una etapa en la que amenaza la seguridad de la navegación en el mar Negro", sostuvo, antes de asegurar que Ankara ha enviado las "advertencias necesarias a las partes implicadas". "Seguimos de cerca los acontecimientos de cara a poner fin al conflicto y estamos preparados para contribuir en todo momento", zanjó.