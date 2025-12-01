Trump insiste en llamar "retrasado" al gobernador de Minnesota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este domingo en llamar "retrasado" al gobernador de Minnesota, Tim Walz, en el marco de sus ataques contra la gestión de su estado por, supuestamente, "permitir" la entrada de somalíes y "pagar miles de millones" a lo que "ni siquiera es un país".

El magnate republicano ha sido preguntado a bordo del Air Force One por si mantenía sus declaraciones del pasado jueves, en las que se refirió a Walz jueves como "seriamente retrasado" en una publicación en Truth Social en la que anunciaba su intención de "pausar permanentemente" la inmigración desde "todos los países del tercer mundo", señalando, en particular, el caso de la comunidad somalí en Minnesota, donde aseguró que hay "cientos de miles de refugiados" del país del Cuerno de África, así como "bandas".

"Sí, creo que hay algo que no está bien en él, sin duda", ha respondido a la cuestión, responsabilizando al gobernador de, supuestamente, "permitir que esas personas entraran en un estado" y de "pagar miles de millones de dólares a Somalia". "Le damos miles de millones de dólares a Somalia, que ni siquiera es un país, porque no funciona como un país; tiene un nombre, pero no funciona como un país", ha agregado.

Sus declaraciones han llegado después de que Walz, en una entrevista horas antes con la cadena NBC, haya afirmado tomarse el insulto de Trump como una "medalla de honor", lamentando, con todo, el efecto "perjudicial" que tiene que el mandatario se exprese en estos términos.

"Es doloroso. Hemos luchado tres décadas para erradicarlo de nuestras escuelas. Los niños saben que no deben usarlo. Pero esto es lo que ha hecho Donald Trump: ha normalizado este tipo de comportamiento odioso y este tipo de lenguaje", ha subrayado el gobernador, que trabajaba como profesor de ciencias sociales en un instituto antes de emprender su carrera política en el Congreso.

Walz también se ha expresado en favor de que el inquilino de la Casa Blanca publicara los resultados de una reciente resonancia magnética realizada en el marco de una revisión médica. A este respecto, Trump ha declarado que le parecería "bien" publicarlos, porque son "perfectos". El mandatario ha admitido no tener "ni idea" de qué parte de su cuerpo le habían examinado en la resonancia magnética, pero se ha mostrado seguro de que no era su cerebro porque había "sobresalido" en un test cognitivo.