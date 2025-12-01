SERMEF alerta de que el paciente "se busca la vida" ante las largas esperas para ser valorados por un rehabilitador

La Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) ha hecho un "llamamiento urgente" a las Administraciones públicas y sociales para reforzar plantillas, modernizar infraestructuras e impulsar la prevención para reducir la discapacidad, a la que alerta de que, "ante las largas esperas para ser valorados por un médico rehabilitador", los pacientes terminan 'buscándose la vida'.

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este 3 de diciembre, la presidenta de SERMEF, la doctora Helena Bascuñana, recuerda que la discapacidad no es un "defecto individual", sino el resultado de la interacción entre una condición de salud y el entorno físico, social y actitudinal, tal como recoge la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este comunicado, la SERMEF quiere poner en valor la importancia y la evolución del abordaje de la discapacidad y centra sus mensajes y reivindicaciones en este contexto. "De la minusvalía a la participación: Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), las listas de espera en Rehabilitación y el papel clave del médico rehabilitador", afirma.

Al mismo tiempo, la sociedad científica alerta de que "el crecimiento de la discapacidad ligada al envejecimiento de la población y al avance de las enfermedades crónicas ha elevado la demanda de servicios de Rehabilitación hasta un punto que desborda la capacidad actual del sistema sanitario".

"Esta presión asistencial está llevando a que muchas personas con discapacidad o con secuelas funcionales, ante las largas esperas para ser valoradas por un médico rehabilitador, terminen 'buscándose la vida' y recurriendo a tratamientos sin la orientación especializada que deberían recibir", denuncian desde la SERMEF.

"Hoy sabemos que la discapacidad no está solo en la persona, sino en las barreras que encuentra para estudiar, trabajar, comunicarse o participar en su comunidad. Pero si el sistema tarda demasiado en ofrecer Rehabilitación, añadimos una nueva barrera: el tiempo. La consecuencia es más dependencia evitable y más sufrimiento para las personas y sus familias", explican los especialistas en Medicina Física y Rehabilitación.

LAS LARGAS ESPERAS EN REHABILITACIÓN: UNA BARRERA INVISIBLE

SERMEF advierte de que la realidad asistencial actual es contradictoria con este avance de modelo: aunque la CIF y la CDPD impulsan un enfoque centrado en la función y los derechos, los servicios de Rehabilitación "trabajan al límite", con listas de espera que se alargan cada año mientras la demanda crece más rápido que los recursos disponibles.

En España viven más de 4 millones de personas con discapacidad y en uno de cada cinco hogares convive al menos una persona con limitaciones funcionales, un escenario que seguirá ampliándose a medida que aumenten la edad media de la población y la prevalencia de patologías crónicas.

Según los médicos rehabilitadores, buena parte de estas limitaciones están relacionadas con: el envejecimiento progresivo; el incremento de enfermedades crónicas; las secuelas musculoesqueléticas y neurológicas; y la Rehabilitación necesaria tras numerosas intervenciones quirúrgicas.

"Cuando la Rehabilitación empieza tarde, las posibilidades de recuperar capacidades disminuyen, aumenta la dependencia y se complica la prevención de efectos secundarios. No actuar a tiempo es, en la práctica, una forma de generar más discapacidad", advierte SERMEF.