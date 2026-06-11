Temas del día de EFE News Latino del jueves 11 junio

IRÁN GUERRA

Washington.- El presidente Donald Trump anunció este jueves que Estados Unidos atacará nuevamente "con gran dureza" a Irán "esta misma noche" y advirtió se harán con el control de la industria petrolera iraní como en Venezuela, mientras Teherán dice que ha quedado "sin efecto en la práctica el alto el fuego".

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FÚTBOL MUNDIAL 2026

Miami/Nueva York/Los Ángeles/San Diego/Washington.- Ciudades estadounidenses, en particular con alta población latina, celebran con fiestas la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, que comienza este jueves en México y el viernes albergará en Los Ángeles su primer partido en Estados Unidos.

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Nueva York.- Una veintena de esculturas de balones de fútbol decoradas por artistas se exponen desde este jueves en lugares populares de Nueva York y Nueva Jersey para dar la bienvenida al Mundial de la FIFA y celebrar este deporte como una herramienta de unión.

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EEUU SPACEX

Austin.- En la madrugada del 15 de mayo, José Luis Bautista, un trabajador de las instalaciones de SpaceX al sur de Texas, subió entre 12 y 15 metros sobre una plataforma elevadora, enganchó su arnés a una enorme viga metálica que no estaba fija y que, al desplomarse, lo arrastró consigo al vacío.

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AGENDA INFORMATIVA

Nueva York.- TAYLOR SWIFT.- La cantante y compositora Taylor Swift ingresa este jueves en el Songwriters Hall of Fame, convirtiéndose a los 36 años en la segunda persona viva más joven en recibir este reconocimiento.

Washington.- EEUU JUSTICIA.- Se espera que el Tribunal Supremo emita opiniones sobre destacados casos judiciales antes de su receso de principios de julio.

Nueva York.- SPACEX BOLSA.- SpaceX avanza en su proceso para salir a bolsa con una oferta pública inicial que podría debutar en el Nasdaq este 12 de junio, según medios especializados, en una operación que situaría a la compañía de Elon Musk entre las mayores salidas a bolsa de la historia.

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Washington.- EEUU UFC.- El secretario de Estado, Marco Rubio, participa en la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) entre el departamento de Estado de los EE.UU. y Dana White, presidente de la UFC -la mayor competición de Artes Marciales Mixtas (MMA)- para reforzar la cooperación en diplomacia deportiva. (foto)(video)

Washington.- BANCO MUNDIAL.- El Grupo del Banco Mundial publica la última edición de su informe de perspectivas económicas globales. (Texto)

Nueva York.- EEUU TEATRO.- Romeo y Julieta regresan tras casi 20 al Delacorte Theater de Central Park en el marco del festival de Free Shakespeare in the Park, una iniciativa que lleva el las obras del dramaturgo inglés al pulmón de Manhattan (foto)(video)

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San Juan.- PUERTO RICO MÚSICA.- La banda puertorriqueña de reggae Cultura Profética presenta este jueves su nuevo álbum, 'En bucle', que alude a las repetidas ocasiones que sus seguidores escucharán sus canciones de amor y romanticismo, apartándose de las malas noticias que abruman en las redes sociales. (foto)(video)

EFE News Latino

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