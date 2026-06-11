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Reconstruir Ucrania: espacios sostenibles y esperanzadores en medio de una guerra

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Bruselas, 11 jun (EFE).- Ucrania afronta el reto de reconstruir desde cero miles de hogares, oficinas, escuelas, espacios públicos y de ocio en medio de una guerra que azota al país desde hace ya más de cuatro años, un desafío que fue objeto de debate este jueves en el festival arquitectónico New European Bauhaus en Bruselas.

En el marco del evento se han expuesto proyectos que intentan hacer de la necesidad virtud, apostando por la independencia energética a través de la sostenibilidad y una estética que transmita esperanza.

En la región ucraniana de Ivano-Frankivsk (oeste), la Fundación Promprylad ha reconvertido una antigua fábrica soviética en un espacio colectivo para empresas, personas desplazadas y sociedad civil.

"Para nosotros, no son solo muros (...); se convirtió en un espacio de seguridad, resiliencia y recuperación en medio de una guerra", dijo hoy Oksana Arkhypchuk, quien colabora en la fundación, durante una ponencia sobre la reconstrucción de Ucrania.

Para proyectos como este, la sostenibilidad "es un símbolo de supervivencia y desarrollo", añadió, destacando la importancia de su sistema de conservación de energía.

Del mismo modo, Darius Skusevičius, embajador especial lituano para la reconstrucción de Ucrania, explicó en el mismo foro que la instalación de paneles solares en una escuela ucraniana permitió durante este invierno no tener "que elegir entre calefacción y luz".

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Los expertos también defendieron la importancia de la estética en estos nuevos espacios como una forma de infundir esperanza.

"Cuando se habla con las comunidades, cuando se les pide a las personas que piensen en el futuro y sueñen con un entorno estético, también se fortalece su resiliencia y se les infunde esperanza", señaló en la mesa redonda Rūta Leitanaitė, de la Asociación de Arquitectos de Lituania.

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Según la arquitecta, "la estética también es una herramienta para trabajar con la psicología comunitaria, ya que representa una normalidad que brinda paz mental".

Arkhypchuk, de la Fundación Promprylad, puso de relieve los espacios amplios y luminosos "tras pasar la noche en un búnker y tener que ir a trabajar". EFE

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