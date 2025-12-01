Agencias

eDreams finaliza su programa de recompra tras adquirir el 2,45% del capital y lanza otro de hasta 20 millones

eDreams Odigeo ha puesto fin al programa de recompra de acciones que lanzó a mediados de septiembre tras finalizar su vigencia, al tiempo que ha anunciado el lanzamiento de un nuevo programa de recompra de títulos con el mismo límite que el anterior, de hasta 20 millones de euros.

Según ha comunicado este lunes la agencia de viajes 'online' a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con el programa finalizado ha adquirido un total de 2.985.081 acciones propias representativas del 2,45% del capital social.

La finalidad de este programa era la de reducir capital mediante la amortización de los títulos adquiridos.

Tras la finalización de este programa, la compañía ha anunciado la puesta en marcha de otra nueva recompra de acciones, con la misma finalidad y con el mismo importe máximo que el anterior, 20 millones de euros.

En todo caso, eDreams precisa que el valor nominal de las acciones propias adquiridas directa o indirectamente, sumadas al de las que ya posea en cada momento y, en su caso, sus filiales, no podrá ser superior al 10% del capital suscrito.

Este nuevo programa afectará a un límite de 3,6 millones de acciones propias, que representan el 2,96% del capital social actual de la entidad.

El programa estará vigente durante un año, salvo que con anterioridad a dicha fecha se hubiera alcanzado el número máximo de acciones; se hubiesen adquirido acciones por el importe máximo indicado, o si concurriera otra circunstancia que aconsejase su fin.

Los títulos se comprarán a precio de mercado. eDreams ha encargado la gestión de este nuevo programa de recompra a Deutsche Bank, que será quien realice las adquisiciones de acciones por cuenta de la sociedad.

Durante su ejercicio fiscal 2025, que finalizó en marzo, eDreams destinó un total de 79,9 millones de euros a la recompra de acciones ordinarias.

Estas operaciones eran parte de la estrategia de la compañía para gestionar su capital social, cumplir con las obligaciones derivadas del plan de incentivos a largo plazo para empleados, apoyar la liquidez de sus acciones y, en última instancia, devolver capital y generar valor para sus accionistas.

