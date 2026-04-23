Alexa+ ya está disponible en España: "más inteligente, más conversacional y más personalizada"

Amazon ha anunciado este jueves la disponibilidad en España de Alexa+ y promete una nueva experiencia para los usuarios, que podrán interactuar con "un asistente personal con inteligencia artificial", en una nueva versión de este servicio que es "más inteligente, más conversacional y más personalizada" que la anterior, según ha explicado Andrés Pazos, Country Manager de Alexa en España.

En un evento celebrado en Madrid, los directivos de la compañía han señalado que Alexa se ha integrado en el día a día de los hogares españoles y esperan que con Alexa+ su experiencia de un salto cualitativo, debido principalmente a esa capacidad de conversar y adaptarse a los gustos y necesidades de cada usuario, así como de "pasar a la acción en el mundo real", al integrar a 'partners' como The Fork, Cabify o Fever, que van a permitir reservar un restaurante o solicitar un taxi con sólo pedírselo a Alexa+ por voz de una manera natural, entre otras acciones.

"La nueva experiencia de Alexa no es simplemente otro chatbot o un gran modelo de lenguaje (LLM) sino un orquestador que utiliza más de 70 modelos para responder cualquier pregunta y realizar acciones en el mundo real", ha explicado Michele Butti, VP Alexa International, que ha viajado a Madrid desde las oficinas centrales de Amazon, en Seattle (Estados Unidos), para participar en este lanzamiento.

En Estados Unidos, Alexa+ se lanzó en la modalidad de 'acceso anticipado' hace más de un año y el pasado mes de febrero se incluyó de manera gratuita para todos los usuarios de Prime. Esa es la hoja de ruta que se espera también es España, atendiendo en primer lugar esas peticiones de 'acceso anticipado' de los usuarios de manera gradual e incluyéndose posteriormente (sin una fecha confirmada, de momento) en la suscripción Prime sin coste adicional. Quienes quieran acceder a Alexa+ sin ser miembros de Amazon Prime tendrán que pagar 22,99 euros al mes.

EL CEREBRO DE ALEXA+ ESTÁ EN ARAGÓN

En este evento de lanzamiento con la prensa especializada también ha participado Ruth Díaz, directora general de Amazon en España, que ha recordado que "el cerebro de Alexa+ está en Aragón", donde se encuentra la Región de Amazon Web Services (AWS) Europa, para la que la compañía ha anunciado (el pasado mes de marzo) una inversión total de 33.700 millones de euros con el objetivo de ampliar su infraestructura de centros de datos.

Por otra parte, Díaz ha señalado que Alexa+ no es una simple traducción de una experiencia diseñada en Estados Unidos, sino que equipos de ingenieros, diseñadores, lingüistas computacionales y expertos en producto -muchos de ellos basados en España- han trabajado durante años para crear "una experiencia que sea auténticamente local".

En este sentido, desde Amazon explican que, por ejemplo, la palabra "vale" en español puede significar "de acuerdo", "entiendo", "perfecto", o simplemente ser una muletilla para seguir la conversación. "Ese matiz cultural es lo que hace que la tecnología se sienta como parte de tu vida. O cuando dices "venga" -que puede ser una despedida, un ánimo, o una forma de decir "vamos"- Alexa+ entiende el contexto", añaden, incidiendo en que, gracias a la inteligencia artificial generativa, "Alexa+ puede aprender nuevas lenguas de forma más rápida y natural".

Muchas de estas tareas que ejecuta esta IA generativa de Amazon lo hace desde la nube, aunque algunas pueden desarrollarse 'on device' (sin necesidad de enviar información fuera del dispositivo) y usa un modelo u otro en función de lo que el usuario necesite en cada momento. "La arquitectura es agnóstica a los modelos, lo que significa que puede adaptarse a nuevas innovaciones y utilizar el modelo más efectivo para cada tarea", añade Michele Butti.

"LA PRIVACIDAD ESTÁ EN EL CENTRO" DEL DISEÑO DE ALEXA+

Sobre las dudas en torno a la privacidad de los datos de los usuarios, el Country Manager Alexa en España afirma que "el diseño de Alexa+ está hecho con la privacidad en el centro" y que los usuarios tienen "todo el control" a través de un panel en la aplicación para "ver toda la información que se ha compartido y borrar la que quieran", algo que se puede hacer también directamente por voz.

"Hemos diseñado Alexa+ como hacemos con cualquier producto: pensando en el usuario para proteger su privacidad y seguridad, darle transparencia y darle control sobre sus datos", reitera Pazos. Por ejemplo, el panel de Privacidad de Alexa permite revisar y gestionar las interacciones con Alexa+ en un solo sitio. "Puedes escuchar exactamente lo que Alexa oyó, revisar los archivos que has compartido, cambiar cuánto tiempo se guardan tus grabaciones de voz, y mucho más", apostilla.

El Acceso Anticipado de Alexa+ se lanza este jueves en España. Para tener acceso inmediato, los usuarios pueden comprar un dispositivo Echo compatible o, si ya tienen un dispositivo compatible, registrarse en www.amazon.es/nuevalexa y esperar a que desde Amazon envíe una invitación para poder unirse al programa. "Vamos a invitar a cientos de miles de clientes en las próximas semanas", han asegurado.