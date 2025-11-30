Agencias

Raúl Asencio, baja para el Girona-Real Madrid

El defensa Raúl Asencio no ha entrado en la lista de convocados del Real Madrid para el partido de LaLiga EA Sports que su equipo disputará este domingo ante el Girona FC en Montilivi (21.00 horas), ha confirmado el club blanco.

El central continúa aquejado de una gastroenteritis y no viajará a tierras catalanas, donde tampoco estarán los lesionados Dani Carvajal, David Alaba y Dean Huijsen, este último por culpa de unas molestias en la rodilla. A cambio, Xabi Alonso recupera a Éder Militao, Antonio Rüdiger y Franco Mastantuono.

De esta manera, la convocatoria completa la integran Courtois, Lunin, Mestre; Militão, Trent, Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy; Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos; Vinícius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.

