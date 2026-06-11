Kuwait reabre su espacio aéreo tras desaparecer los riesgos relacionados con ataques iraníes

Las autoridades kuwaitíes han informado de la reapertura del espacio aéreo del país, horas después de ordenar el cierre "temporal" del mismo por causa de los "posibles riesgos" derivados de los ataques que Irán ha lanzado en la madrugada de este jueves contra distintas bases e intereses estadounidenses repartidos por la región.

"La Autoridad General de Aviación Civil anuncia el retorno de la actividad aérea en los espacios aéreos kuwaitíes a su normalidad, tras la desaparición de las circunstancias que motivaron la adopción de las medidas preventivas anteriores", ha precisado en un mensaje publicado en redes sociales.

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De este modo, ha quedado restablecida la actividad operativa "normal" en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, así como reanudados los vuelos según los horarios aprobados, con la correspondiente "continuación del seguimiento y la evaluación inmediata de cualquier novedad que pueda surgir", ha recalcado la autoridad.

Según explicaron entonces las autoridades kuwaitíes, la decisión de cerrar el espacio aéreo tuvo que ver con los "ataques iraníes contra el Estado de Kuwait" y los "posibles riesgos que ello conlleva para el tráfico aéreo civil en la región", teniendo en cuenta que, según el Ejército de Kuwait, los sistemas de defensa aérea han tenido que responder esta noche a "objetos aéreos hostiles".

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Esta ha sido la segunda jornada consecutiva en la cual la Guardia Revolucionaria iraní ha lanzado nuevas oleadas de ataques contra bases e intereses estadounidenses en Kuwait y otros puntos de la región, arguyendo que se trata de una "respuesta" al "ataque" del Ejército estadounidense, horas antes, contra diversos enclaves de la República Islámica.

Concretamente, con relación al territorio kuwaití, Teherán ha afirmado haber lanzado ataques contra, al menos, las bases aéreas de Ali Al Salem y Ahmad Al Jaber. No obstante, también ha asegurado haberlo hecho contra bases ubicadas en Bahréin y Jordania, al igual que el día anterior.

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