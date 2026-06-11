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León XIV sale del Palacio Episcopal en dirección al Aeropuerto de Barcelona

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El Papa ha salido este jueves sobre las 7.45 horas del Palacio Episcopal en dirección al Aeropuerto de Barcelona-El Prat para volar a Gran Canaria, donde culminará su viaje a España.

Lo ha hecho después de dos días en Barcelona, y después de bendecir este miércoles por la noche la Torre de Jesucristo de la Sagrada Família.

La visita del Pontífice a Canarias supone la culminación de un compromiso que dejó pendiente su predecesor, el Papa Francisco, quien expresó su deseo de viajar al archipiélago para conocer la realidad migratoria.

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