El Consejo de la Juventud de España alerta de que la crisis de vivienda necesita de la implicación de las CCAA

El Consejo de la Juventud de España (CJE) y nueve consejos de la juventud autonómicos han hecho público este jueves un comunicado conjunto en el que alertan de que la crisis de acceso a la vivienda juvenil no podrá resolverse sin una implicación efectiva de las CC.AA. en la implementación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Las organizaciones de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Ceuta, Comunidad Valencia, Extremadura e Islas Baleares han advertido de que las administraciones autonómicas constituyen el "nivel de gobierno decisivo" para que las medidas acordadas nacionalmente se traduzcan en políticas reales en los territorios.

PUBLICIDAD

En este sentido, han subrayado que la falta de coordinación y la desigual aplicación de las políticas de vivienda entre comunidades puede comprometer la eficacia del propio Plan. Así, se han puesto a disposición de las autoridades para sacarlo adelante.

Asimismo, las entidades han alertado de que la actual crisis habitacional responde a dinámicas del mercado, a la ausencia de acuerdos políticos sostenidos, a la falta de medidas estructurales y a la desigual aplicación territorial de las políticas de vivienda.

PUBLICIDAD

"La vivienda se ha convertido en un elemento determinante de desigualdad y de bloqueo de los proyectos de vida de las personas jóvenes. Las organizaciones concluyen que la crisis habitacional es una crisis política y estructural que requiere voluntad de cooperación institucional y capacidad de acción coordinada", ha resumido el Consejo.

Según los últimos datos del Observatorio de Emancipación del CJE, la emancipación juvenil se sitúa en apenas el 14,5%, el nivel más bajo desde que existen registros, mientras que la edad media para abandonar el hogar familiar alcanza los 30,2 años.

PUBLICIDAD

"Esta situación consolida un escenario estructural en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal obstáculo para la autonomía de las personas jóvenes", ha completado el texto.