Agencias

Desarticulada una organización criminal especializada en las estafas del "tocomocho" y la "estampita"

Guardar

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que cometía estafas con el método del "tocomocho" y la "estampita" en las provincias de Sevilla, Huelva, Almería y A Coruña.

En la operación, han sido detenidas seis personas e investigadas otras tres, por los delitos de pertenencia a organización criminal, robos con violencia e intimidación, estafa continuada, falsedad de documentos y tenencia ilícita de armas.

Estas actuaciones, situadas dentro del marco del Plan Mayor de Seguridad, comenzaron a finales del verano pasado, después de que los investigadores tuvieran conocimiento de dos delitos de robo con violencia ocurridos en la localidad de Lebrija (Sevilla).

Los autores viajaban de forma itinerante por todo el territorio nacional y seleccionaban a víctimas de avanzada edad, por su especial vulnerabilidad, para cometer los delitos. Lo hacían por medio de las técnicas de estafa conocidas como "tocomocho" y "la estampita", y en ocasiones llegaron a emplear violencia e intimidación. En total, lograron sustraer más de 50.000 euros, según fuentes de Guardia Civil.

Además, los investigadores han constatado que utilizaron métodos de sumisión química sobre al menos una de las víctimas para cometer las estafas, a la vista de las pruebas analíticas practicadas.

La investigación, que ha contado con la estrecha colaboración de la Policía Local de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), permitió identificar a los miembros de la organización y atribuirles la autoría de numerosos hechos delictivos detectados en las provincias de Sevilla, Huelva, Almería y A Coruña, aunque no se descartan hechos similares cometidos en otros puntos del territorio nacional.

Finalmente, se realizaron nueve entradas y registros en los inmuebles vinculados a la organización. En concreto, dos en Toledo y siete en Cáceres. En los registros se ha intervenido una cantidad aproximada de 20.000 euros en efectivo, joyas y otros efectos sustraídos, dos turismos, una autocaravana y diverso material utilizado para cometer las estafas. Además, se ha incautado un arma modificada para efectuar disparos en modo ráfaga, siete armas de aire comprimido, una carabina y una elevada cantidad de munición.

La investigación permanece abierta para localizar a los legítimos propietarios de las joyas y efectos recuperados. Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente. La operación continúa abierta y no se descarta la implicación de la organización en más hechos delictivos de similares características.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trump presiona a su arquitecto para intentar conseguir un salón de baile más grande

Infobae

IA, ética, Green IT y ciberseguridad: las tendencias que marcarán el rumbo tecnológico de las empresas españolas en 2026

La transformación digital exigirá a las compañías un enfoque innovador en gestión del riesgo, adopción de inteligencia artificial avanzada, incorporación de talento especializado, impulso a la sostenibilidad y robustecimiento de la protección frente a nuevas amenazas en el entorno español de 2026

IA, ética, Green IT y

El nuevo modo ahorro de energía de Google Maps comienza a llegar a los Pixel 10

La función exclusiva permite optimizar la duración de la carga durante trayectos largos y simplifica la interfaz de la app, mostrando solo datos esenciales para prolongar notablemente el uso en los dispositivos de última generación de la compañía estadounidense

Infobae

Este centro logístico de Amazon en Illescas está listo para surtir 600.000 productos al día en pleno Black Friday

Este centro logístico de Amazon

Chainsmokers lleva "The Fate of Ophelia", lo último de Taylor Swift, a las discotecas

Infobae