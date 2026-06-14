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La debuntante Curazao logra el empate parcial contra Alemania en la apertura del grupo E

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Redacción Deportes, 16 jun (EFE).- La debutante selección de Curazao está dando parcialmente una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo 2026 al empatarle de momento 1-1 a la de Alemania, en la apertura del grupo E.

El tanto que emparejó las acciones en Houston fue obra de Livano Comenencia a los 21 minutos. Alemania se había ido en ventaja con tanto de Felix Nmecha a los 6.

Ecuador y Costa de Marfil completarán más tarde la primera jornada del grupo E, en un partido que se jugará en Filadelfia. EFE

(foto)

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