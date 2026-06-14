Zelenski felicita a Trump por su cumpleaños y le promete "unas cuanta buenas ideas" para terminar la guerra

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha mantenido este domingo una conversación telefónica con su par estadounidense, Dondald Trump, al que ha felicitado por su 80 cumlpeaños y le ha prometido "unas cuantas buenas ideas" para poner fin a la guerra que le trasladará durante la cumbre del G7 en Évian, Francia.

Zelenski le ha trasladado sus mejores deseos y éxitos en sus iniciativas, en particular en sus gestiones para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia.

"Tenemos algunas buenas ideas que podrían ayudar a avanzar hacia la paz y proteger vidas", ha planteado.

El dirigente ucraniano ha expresado su agradecimiento a Trump por sus esfuerzos por la paz. "Recordamos con gratitud cada paso de ese apoyo, desde los (cohetes) Javelin hasta los Patriots", ha resaltado.