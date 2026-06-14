La actividad económica de Honduras creció un 3,5 % hasta abril impulsada por el agro

Tegucigalpa, 14 jun (EFE).- El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) en Honduras creció un 3,5 % de enero a abril pasado, impulsado por el repunte de las exportaciones agroindustriales y el dinamismo del consumo interno, informó este domingo el Banco Central hondureño (BCH).

La producción hondureña continúa reflejando "signos de fortaleza", gracias en gran medida a una mayor demanda externa de productos clave como el café, el banano, las piñas, los melones y las sandías, según un informe de la autoridad monetaria.

A este impulso se suma el comportamiento favorable de variables clave para la economía doméstica, como el flujo de remesas familiares y la generación de empleo, factores que han contribuido a elevar los ingresos de los hogares, lo que a su vez estimula el consumo y favorece la expansión de la producción nacional, explicó el BCH.

PUBLICIDAD

La evolución de la actividad económica se ha logrado pese a un contexto internacional marcado por las tensiones geopolíticas, que provocaron el cierre de vías marítimas de alta importancia estratégica como el estrecho de Ormuz, señaló.

Estas interrupciones en las rutas globales, de acuerdo al emisor del Estado, han incidido directamente en el encarecimiento de los costos logísticos, lo que a su vez ha generado presiones al alza en los precios de los combustibles y de diversos insumos importados.

PUBLICIDAD

La variación interanual del IMAE, un indicador que mide los principales sectores de la actividad económica de un país y es utilizado para la toma de decisiones de inversión, fue de 1 %, inferior al 1,8 % reportado en el mismo mes de 2025, precisó el Banco Central.

La institución también precisó que la serie de tendencia ciclo del IMAE registró un aumento de 2,5 %, un indicador que evidencia que la actividad productiva de Honduras mantiene "señales positivas".

No obstante, el BCH sostuvo que el aparato productivo ha experimentado una moderación en su ritmo de crecimiento con respecto al dinamismo mostrado durante los primeros meses de 2026.

Los sectores que más contribuyeron al desempeño global de la actividad económica a abril fueron la intermediación financiera (11,8 %); comercio (5,3 %), Correo y telecomunicaciones (4,2 %); agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (4,6 %); Transporte y almacenamiento (7,9 %) e industria manufacturera (1,1 %), detalló.

PUBLICIDAD

La economía de Honduras creció en 2025 un 3,7 % a pesar del entorno internacional adverso y una menor demanda externa, según el organismo hondureño.

De acuerdo con el Programa Monetario, se espera que la economía de Honduras mantenga en 2026 un crecimiento entre el 3 y el 4 % y con una inflación proyectada en torno al 4 %. EFE