Agencias

Cuba llama a la condena internacional del cierre del espacio aéreo de Venezuela por EEUU

Guardar

El Gobierno cubano ha condenado el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el cierre del espacio aéreo de Venezuela y ha hecho un llamamiento al rechazo de la comunidad internacional.

"Condenamos anuncio del gobierno de Estados Unidos de cerrar el espacio aéreo de Venezuela, acto agresivo para el que ningún Estado tiene autoridad fuera de sus fronteras nacionales y debería convocar el más firme rechazo de la comunidad internacional", ha señalado el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en un mensaje publicado en X.

La Habana considera que el anuncio "constituye una gravísima amenaza al Derecho Internacional y un incremento de la escalada de la agresión militar y la guerra psicológica contra el pueblo y el gobierno venezolanos, con consecuencias incalculables e impredecibles para la paz, la seguridad y la estabilidad en América Latina y el Caribe".

Por todo ello, hace un llamamiento "a la comunidad internacional y a los pueblos del mundo a denunciar el preludio de un ataque ilegítimo".

Trump ha declarado que el espacio aéreo "sobre" Venezuela "y sus alrededores" ha quedado completamente "cerrado" en un paso más hacia una posible invasión por tierra del país en la misma semana que el mandatario norteamericano hablaba a las claras sobre su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes, teniendo especialmente en cuenta la acumulación de sus efectivos militares en torno a la zona.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad", ha anunciado el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ascienden a 83 los muertos por el incendio de un complejo de rascacielos en Hong Kong

Equipos de rescate buscan sobrevivientes en Wan Fuk Court tras el mortal siniestro, mientras avanzan las investigaciones sobre el uso de materiales inflamables y la detención de implicados por posible negligencia, en medio de estrictos controles de seguridad en Hong Kong

Ascienden a 83 los muertos

Fernando Alonso: "Espero que Newey pueda concentrarse en fabricar un coche rápido"

La llegada del ingeniero británico a Aston Martin marca un momento crucial para la escudería, que busca consolidar una estructura innovadora y reforzar su potencial competitivo, mientras expertos anticipan un impacto inmediato en el desarrollo técnico del equipo

Fernando Alonso: "Espero que Newey

El líder supremo iraní dice que la Administración Trump "no se merece" cooperar con Irán

Jamenei descartó posibles contactos con Washington y desmintió las versiones sobre mensajes diplomáticos tras la visita saudí, asegurando que “la administración estadounidense no merece comunicación” y que la política oficial iraní bloquea cualquier diálogo en el contexto actual

El líder supremo iraní dice

Damián Quintero dice adiós al karate en cuartos de final del Mundial

Damián Quintero dice adiós al

(Crónica) El Deportivo cumple con el liderato en el Carlos Belmonte

(Crónica) El Deportivo cumple con