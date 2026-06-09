La demócrata Nithya Raman se enfrentará a Karen Bass por la alcaldía de Los Ángeles

Los Ángeles (EE.UU.), 8 jun (EFE).- La demócrata Nithya Raman se enfrentará a la vigente mandataria de Los Ángeles, Karen Bass, en la contienda por la alcaldía de la ciudad del próximo noviembre tras superar al republicano Spencer Pratt en elecciones primarias que celebró el estado el pasado 2 de junio.

Raman, cuya plataforma progresista ha sido comparada con la del actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se aseguró el segundo puesto para competir contra Bass, su antigua aliada, tras obtener cerca del 28,5 % de los votos con el escrutinio avanzado, según las últimas proyecciones de CNN y The New York Times.

PUBLICIDAD

El republicano Pratt, una conocida figura de la telerrealidad que dio la sorpresa en esta campaña con un discurso muy crítico hacia la gestión de la ciudad, quedó relegado a la tercera posición tras haber liderado inicialmente el recuento, perdiendo la oportunidad de avanzar a las elecciones de noviembre.

Con la salida de Pratt de la contienda, la batalla por el Ayuntamiento de la segunda urbe más poblada de Estados Unidos, se transforma en un duelo entre dos visiones del Partido Demócrata.

Mientras Bass, de 72 años, buscará la reelección al cargo, defendiendo su gestión pese a los desafíos como la inflación, la pérdida de empleos en Hollywood o las secuelas de los devastadores incendios que asolaron Los Ángeles en enero del año pasado.

PUBLICIDAD

Por su parte, Raman ha logrado captar la atención del voto joven, presentándose como la alternativa para abordar algunos de los grandes desafíos de la metrópolis, como la crisis de escasez de vivienda o reducir a la mitad el número de personas que duermen en la intemperie antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Ambas candidatas disponen así de cinco meses para convencer a los votantes de cara a los comicios del próximo 3 de noviembre, una contienda en la que también se decidirá al sucesor a gobernador de California, con el demócrata Xabier Becerra a la cabeza por el puesto de Gavin Newsom. EFE

PUBLICIDAD