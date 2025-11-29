Carmen Borrego, feliz por las Navidades que se presentan en el clan Campos

Carmen Borrego fue una de las grandes ausentes el pasado miércoles en la obra de 'Santa Lola' que protagoniza su hermana Terelu, pero había un motivo de peso: su marido José Carlos sufría lumbalgia y se quedó junto a él. Así lo explicó la presentadora de televisión cuando se le preguntaba por ella.

Ahora, Carmen ha desvelado cómo se encuentra su hermana tras finalizar su etapa en el teatro y parece que está "muy contenta" por el trabajo que ha desempeñado encima de las tablas aunque "lo ha pasado mal porque ya sabéis lo perfeccionista que es, entonces, el ponerse por primera vez en una obra y no hacer un papelito, sino hacer la obra entera como hace ella... es complicado".

Feliz por la época del año que viene, Carmen ha confesado que "he sido siempre muy navideña porque mi madre nos lo ha inculcado", pero ahora más porque "cuando hay niños pequeños en las casas, la Navidad siempre es mucho mejor",

En ese sentido, tiene el presentimiento de que este año serán "estupendas" porque no hay ninguna polémica en el clan Campos a diferencia de otros años: "Yo creo que en las familias hay que hablar las cosas y el amor todo lo puede".