Al menos un muerto y ocho heridos en nuevo ataque ruso contra Kiev

Al menos una persona ha perdido la vida y otras ocho han resultado heridas, entre ellas un niño de 13 años, en un nuevo ataque de las fuerzas militares rusas contra la capital de Ucrania, Kiev, que ha dejado varios incendios en edificios residenciales

"Hasta el momento, ocho residentes de Kiev han resultado heridos y uno ha fallecido como consecuencia del ataque. Se están llevando a cabo trabajos prioritarios en los lugares afectados, con la participación del Servicio Estatal de Emergencias y otros servicios", ha informado el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, en un mensaje emitido a través de Telegram.

Las alarmas han comenzado a sonar a primera hora de la madrugada cuando varios misiles han caído sobre zonas residenciales de Kiev y las autoridades ucranianas han instado a la población a permanecer en sitios seguros y no salir a la calle.

En el distrito de Sviatoshinski, un hombre ha sido alcanzado por el ataque ruso y ha fallecido. Varios edificios del distrito han resultado dañados por misiles y drones, lo que ha provocado incendios, fachadas destruidas y el derrumbe de escombros sobre zonas de paso.

Al menos cinco de los ocho heridos han tenido que ser trasladados al hospital, incluido el niño de 13 años y una mujer que se encuentra en estado de gravedad, mientras que el resto han podido ser atendidos por los servicios de emergencia en el lugar.

"El ataque enemigo continúa. Se están registrando objetivos enemigos en las proximidades de la capital. ¡Permanezcan en lugares seguros hasta que se levante la alarma!", ha declarado Tkachenko.

Esta nueva ofensiva de Rusia sobre la capital ucraniana ha tenido lugar poco después de la dimisión del jefe de la oficina presidencial, Andri Yermak, mano derecha del presidente del país, Volodimir Zelenski, tras una serie de registros en su domicilio por parte las agencias anticorrupción en el marco de la crisis en Kiev por una investigación a gran escala sobre corrupción.