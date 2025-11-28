La tasa de paro de Alemania cae una décima en noviembre, hasta el 6,1%

Uno de los datos que resalta en el último informe de la Agencia Federal del Trabajo de Alemania es el aumento interanual del número de desempleados, que sumó 111.000 personas más respecto al mismo mes del año anterior, según publicó dicho organismo. Además, durante noviembre, 986.000 ciudadanos alemanes recibieron subsidios por desempleo, lo que implica un incremento de 96.000 beneficiarios en comparación con el año previo. Pese a este contexto, la principal novedad de noviembre se reflejó en la reducción de la tasa de desempleo, que descendió una décima y se ubicó en 6,1%.

De acuerdo con la Agencia Federal del Trabajo, el total de personas sin empleo en Alemania alcanzó los 2,885 millones durante el undécimo mes del año. Esta cifra representa una mejora respecto a agosto, cuando el país había superado los tres millones de desempleados, algo que no ocurría desde febrero de 2015, tal como informó el organismo. El descenso registrado en noviembre muestra que 26.000 individuos salieron de las listas de paro en ese mes, aunque la recuperación mantiene características limitadas.

El medio detalló que el subempleo, indicador que contempla no solo el desempleo sino también otros tipos de inactividad laboral como las incapacitaciones temporales, se redujo en 8.000 personas según los datos desestacionalizados. Este indicador se situó en noviembre en 3,544 millones, lo que representa un descenso de 5.000 frente a los registros de un año atrás.

Pese a los datos positivos del ligero descenso en la tasa de paro y en el subempleo, la presidenta de la Agencia Federal del Trabajo, Andrea Nahles, advirtió sobre la situación estructural del mercado laboral. “La debilidad económica persiste y el mercado laboral sigue estancado. El desempleo y el subempleo disminuyeron en noviembre, como es habitual en esta época del año. El número de personas empleadas se está estancando y la demanda de mano de obra sigue siendo moderada”, señaló Nahles, según consignó la Agencia Federal del Trabajo.

En agosto de 2023, Alemania había sobrepasado la barrera de los tres millones de desempleados, algo que no sucedía desde hacía más de ocho años. El regreso por debajo de esa cifra en noviembre representa un cambio en la tendencia observada en los meses previos, aunque la autoridad laboral advierte que no se trata de una recuperación robusta. El informe de la Agencia Federal del Trabajo refleja que mientras el desempleo baja de forma mensual, los registros anuales muestran incrementos tanto en el número total de parados como en las personas que perciben subsidios.

El análisis de los datos de noviembre, según la Agencia Federal del Trabajo, apunta a una recuperación moderada y marcada por la estacionalidad del periodo. La economía del país sigue mostrando debilidades, factor que limita la creación de empleo y la demanda efectiva de mano de obra por parte de las empresas. La autoridad laboral recalca que este comportamiento estacional suele contribuir a ligeros descensos del paro durante el último trimestre del año, aunque no implica necesariamente un repunte completo de la actividad.

Según informó la Agencia Federal del Trabajo, el estancamiento en el número de personas empleadas refleja que el mercado laboral se mantiene en zona de transición, con bajas contrataciones y escasa presión sobre el empleo. Este escenario ha generado que un número relevante de ciudadanos mantenga la necesidad de ayudas estatales, como ilustran las cifras de beneficiarios de subsidios, que crecieron de forma apreciable respecto al año anterior.

De acuerdo con los datos actuales difundidos por la Agencia Federal del Trabajo, la combinación de reducción estacional del desempleo con un escenario de debilidad económica y demanda laboral contenida representa el panorama general que enfrenta Alemania al cierre de noviembre. La situación revela una mejora puntual respecto a meses recientes, pero también constata las dificultades persistentes para consolidar una reactivación sustancial del empleo.