Agencias

La Fiscalía pide arresto domiciliario para el general Augusto Heleno, acusado de golpe de Estado, por alzhéimer

Guardar

La Fiscalía de Brasil ha solicitado este viernes el arresto domiciliario para el general Augusto Heleno Ribeiro --antiguo ministro del Gabinete de Seguridad durante el mandato de Jair Bolsonaro--, acusado por golpe de Estado junto a otras seis personas de confianza del expresidente, debido a que padece alzhéimer.

Ribeiro, acusado de formar parte del 'núcleo crucial' liderado por Bolsonaro para mantenerle en el poder a pesar de su derrota en las elecciones de octubre de 2022, fue detenido este martes y enviado a dependencias militares donde estaba previsto que cumpliera su condena de 21 años por participar en estos hechos.

Durante el examen médico, el propio Ribeiro, de 78 años, informó de que padece dicha enfermedad desde 2018. Un año después asumió sus funciones como jefe de Gabinete de Seguridad de Bolsonaro hasta la caída en desgracia de ambos en 2022.

"Es una medida excepcional, proporcional a su edad y estado de salud, cuya gravedad ha sido debidamente probada y podría verse comprometida si se mantiene fuera de su domicilio", ha argumentado el fiscal general, Paulo Gonet.

El caso está ahora en manos del instructor del caso por golpe de Estado, el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien la semana pasada envío a una sala de detención especial en la sede de la Policía Federal, en Brasilia, al expresidente Bolsonaro por intentar retirarse la tobillera electrónica.

El único del llamado 'núcleo central' de la trama en entrar en prisión ha sido el exministro de Justicia Anderson Torres, quien cumple una pena de 24 años en la cárcel de Papuda. El resto han sido encerrados en dependencias de las Fuerzas Armadas en base a su condición de militares.

Son los casos de los exministros de Defensa Walter Braga Netto y Paulo Sérgio Nogueira --este último en las mismas instalaciones a la que fue enviado Ribeiro--, así como del almirante y antiguo jefe de Marina Almir Garnier.

Por su parte, el antiguo responsable de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABI), Alexandre Ramagem, se encuentra fugado en Estados Unidos, mientras que el antiguo asesor de Bolsonaro, el coronel Mauro Cid, cumple una pena de dos años en régimen abierto gracias a su colaboración durante todo el proceso.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Chipre y Líbano llegan a un histórico acuerdo para trazar sus fronteras marítimas

Con la presencia de líderes de ambos países se oficializó un entendimiento tras dos décadas de negociaciones, permitiendo así avanzar en la explotación de hidrocarburos y abrir la puerta a futuras alianzas en energía, comunicación y turismo

Chipre y Líbano llegan a

Verisure, grupo al que pertenece Securitas Direct, pierde 47,8 millones en el tercer trimestre, un 1,3% más

El grupo líder en protección residencial aumentó sus pérdidas a pesar de captar cientos de miles de clientes nuevos y registrar mayores ingresos, marcando un periodo clave por la adquisición en México y la mejora en la calificación crediticia según Moody’s y S&P Global

Verisure, grupo al que pertenece

Expertos abogan por la especialización contra la desinformación en el Congreso de Periodismo Ambiental de APIA

Líderes del sector reclaman mayor rigor profesional ante la proliferación de bulos, subrayando que la formación y la labor de los especialistas son cruciales para garantizar información de calidad y proteger la vida y el entorno en la sociedad actual

Expertos abogan por la especialización

La Fiscalía de EEUU imputará por asesinato en primer grado al individuo acusado de disparar a la Guardia Nacional

La Fiscalía de EEUU imputará

La ONU acusa al Ejército de Birmania de "suprimir activamente la participación" en las elecciones de diciembre

La ONU acusa al Ejército