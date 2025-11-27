VÍDEO: Países iberoamericanos temen por la supervivencia de las mipymes si no se acelera su legalización y financiación

Durante la segunda sesión de ‘Voces de Iberoamérica: Transformación y tracción’, celebrada en el VII Foro Iberoamericano Mipyme en Tenerife, el viceministro para mipymes del gobierno de Paraguay, Gustavo Giménez, presentó datos preocupantes sobre la falta de acceso al sistema financiero por parte de micro, pequeñas y medianas empresas en su país. Según Giménez, el 43 por ciento de estas empresas ni siquiera dispone de una cuenta bancaria, lo que obstaculiza gravemente la posibilidad de conseguir financiación y acceder a servicios financieros básicos. Esta situación fue el punto de partida para un debate en el que participantes de distintos países analizaron los principales retos que impiden la supervivencia y el crecimiento de las mipymes en la región, alertando que sin una aceleración en los procesos de legalización y financiación, muchas no podrán sostenerse en el tiempo.

De acuerdo con Europa Press, los representantes de Paraguay, Uruguay, Brasil y la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (Copant) coincidieron en señalar la urgencia de eliminar obstáculos administrativos y financieros que aquejan a los emprendedores iberoamericanos. El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay, Julio César Lestido, afirmó que la supervivencia de las mipymes se ve amenazada por el exceso de regulaciones, sosteniendo que “si no se elimina una cantidad importante de regulaciones, es imposible que puedan sobrevivir”. Lestido insistió en que la simplificación normativa y el mejor acceso a la financiación deben ocupar un lugar prioritario en la agenda de la región, debido a la presión que enfrentan estas empresas para adaptarse a cambios cada vez más rápidos en el entorno empresarial.

Giménez subrayó la importancia de ofrecer incentivos claros para que los emprendimientos se formalicen y pasen a formar parte del mercado legal, lo cual les permitiría acceder a nuevas oportunidades y ofrecer mejores condiciones a sus trabajadores. Propuso como medida concreta facilitar la exportación mediante envíos de pequeña escala, buscando de este modo que los emprendedores vean el mercado internacional como un objetivo accesible y no como un espacio lejano. El funcionario paraguayo también sugirió crear una plataforma regional para el intercambio de experiencias, donde negocios y gobiernos puedan compartir información relevante, recomendaciones concretas y establecer dinámicas de colaboración que permitan disminuir las brechas de aprendizaje en la región.

Según puntualizó Europa Press, la necesidad de adaptación de las mipymes a las transformaciones del mercado fue otro eje del encuentro. Lestido recalcó que la velocidad de la transformación representa un desafío particular para las micro, pequeñas y medianas empresas, y que incluso las grandes organizaciones enfrentan dificultades considerables para mantenerse actualizadas en un contexto tan cambiante. Esta demanda de adaptabilidad se agrava en el caso de las mipymes debido a recursos limitados y carga administrativa.

Kory Eguino, secretaria ejecutiva de Copant, señaló que estas dificultades no afectan solamente a empresas de diferente tamaño, sino también a distintos territorios y regiones dentro de los países. Eguino reconoció la presión originada por el exceso de información disponible y por el “poco tiempo para aprender” que enfrentan los pequeños empresarios, quienes deben gestionar sus negocios mientras intentan absorber nuevos conocimientos y adaptarse a exigencias normativas y de mercado. Al abordar este fenómeno, Eguino remarcó en el foro la necesidad de encontrar mecanismos eficaces para que la información relevante llegue de forma oportuna y clara a quienes la necesitan, evitando la saturación informativa.

Europa Press reportó además la intervención de Pedro Rafael, director de comercio de la Confederación Nacional de Jóvenes Empresarios de Brasil (Conaje), quien describió la situación utilizando el término “burrocracia” para referirse al entramado regulatorio que caracteriza a muchos países de la región. Según Rafael, el desarrollo de las pymes requiere políticas activas de promoción y una apuesta decidida por la formación de los empresarios. Para él, la principal traba para el progreso de estas empresas radica en dos aspectos centrales: la formalización legal y el acceso a financiación, desafíos que considera prioritario abordar.

Todas las intervenciones recogidas por Europa Press en el Foro pusieron en primer plano la necesidad de que los Estados y las organizaciones empresariales colaboren en la creación de herramientas, políticas y espacios de capacitación orientados a facilitar la adaptación de las mipymes. El intercambio de buenas prácticas y la generación de plataformas compartidas podrían servir, según las voces presentes en Tenerife, para reducir las dificultades actuales e impulsar el crecimiento económico de decenas de miles de pequeños negocios en el espacio iberoamericano.

Durante la sesión, las distintas voces reseñadas concluyeron que el escenario para las mipymes se ha vuelto especialmente complejo ante el incremento del volumen de información y la falta de tiempo para adoptar nuevas normativas o tendencias de mercado, deteriorando aún más las posibilidades de éxito para los nuevos emprendimientos. La mesa redonda organizada en el marco del Foro Iberoamericano Mipyme sentó así bases para discutir próximas iniciativas y reforzar la cooperación regional, lo que, según informó Europa Press, resulta imprescindible ante el contexto de vulnerabilidad que viven millones de pequeños y medianos negocios en Latinoamérica y la Península Ibérica.