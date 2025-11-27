La Fundación Sepa elaborará una Estrategia de Promoción de la Salud Periodontal para España

El Congreso de la Periodoncia y la Salud Bucal Sepa Barcelona 2025 fue el escenario donde la Fundación Sepa anunció la puesta en marcha de una estrategia nacional orientada a mejorar la salud periodontal en España. El profesor Joan Carles March, integrante de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ocupa la coordinación de este proyecto, cuyo objetivo consiste en adaptar a nivel nacional las directrices internacionales emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en materia de salud bucodental. De acuerdo con el comunicado emitido por la Fundación Sepa este jueves, se destaca la relevancia de abordar la salud oral como parte esencial de la salud general.

Según informó la Fundación Sepa, la Estrategia de Promoción de la Salud Periodontal se construiría tomando como referencia los lineamientos científicos y de salud pública promovidos por la OMS. La organización internacional considera que la salud bucodental es inseparable de la salud general y recomienda a los países adoptar medidas que aborden este aspecto como parte integral de sus sistemas sanitarios. El propio coordinador Joan Carles March calificó la propuesta de “muy valiosa y oportuna”, alentando su implementación en el contexto español con el respaldo de la evidencia científica disponible.

Ana Molina, médica y miembro de la junta directiva de Sepa, explicó, según reportó también la fundación, que España atraviesa un escenario marcado por la incidencia persistente de enfermedades bucodentales. Entre los retos más desfavorables se encuentra, según consignó el comunicado, una elevada prevalencia tanto de caries como de patologías periodontales, además de notorias desigualdades en el acceso a tratamientos odontológicos y la ausencia de una política estatal uniforme que regule el abordaje de estas afecciones en el conjunto del país.

La “creciente evidencia científica” ha puesto de manifiesto el vínculo existente entre la salud oral y múltiples enfermedades sistémicas, según detalló Molina en el mismo comunicado. La futura estrategia aspira a concretar una reducción significativa en la carga que representan la caries y las afecciones periodontales para la población. Con este enfoque, se buscan avances en la equidad de acceso a los servicios dentales, permitiendo organizar los esfuerzos sanitarios y concentrar recursos en las áreas más necesitadas.

Entre los objetivos del plan también figura la integración efectiva de la salud bucodental y la atención médica general. De acuerdo con la Fundación Sepa, la implementación de la estrategia podría producir beneficios tanto en la calidad de vida de los ciudadanos como en la eficiencia de los sistemas de salud, contribuyendo a disminuir los costes derivados de tratamientos tardíos o incompletos. Molina expresó la expectativa de que estos cambios impulsen tanto la mejora clínica como el bienestar global de las personas.

El desarrollo de esta agenda adaptará criterios internacionales a las particularidades del contexto español, estableciendo metas medibles y definiendo prioridades en la asignación de recursos de salud pública. Según la información del comunicado, la Fundación Sepa considera que la puesta en marcha de una estrategia como la propuesta resulta necesaria para ordenar el panorama actual, optimizar inversiones y garantizar resultados tangibles en la prevención y el tratamiento de las enfermedades orales en España.