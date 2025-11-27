El 'efecto Dudamel' agota entradas en su visita al Palau con la Joven Orquesta Nacional de Venezuela

La Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana distinguió a Gustavo Dudamel con el Premio Euterpe 2025, en reconocimiento a su labor solidaria tras su participación en un concierto benéfico dirigido a sociedades musicales y personas afectadas por la dana, según informó el medio. Esta distinción refuerza el vínculo entre el director venezolano y la ciudad de València, donde la expectación ante su regreso se reflejó en un “agotamiento de localidades” para el concierto extraordinario programado junto a la Joven Orquesta Nacional de Venezuela el 12 de diciembre en el Palau de la Música, consignó la plataforma noticiosa.

El evento, reportó el medio, se enmarca en el regreso de Dudamel a la Sala Iturbi del Palau, donde ha dirigido ya en cuatro ocasiones desde su debut en 2008. En esta nueva cita, el maestro estará al frente de la Joven Orquesta Nacional de Venezuela, agrupación integrada por jóvenes músicos de entre 14 y 19 años, bajo el modelo de formación de El Sistema. De acuerdo con la información publicada, el programa de la gala incluye la ejecución de la Séptima Sinfonía “Leningrado”, de Dmitri Shostakóvich, pieza emblemática que evocó la resistencia de la ciudad rusa durante casi 900 días de asedio en la Segunda Guerra Mundial. La obra fue escrita en medio de la ocupación y se estrenó el 5 de marzo de 1942, habiendo sido completada en Kuibyshev tras la evacuación del compositor.

El director del Palau, Vicente Llimerá, destacó según el medio la especial relación entre el maestro Dudamel y la ciudad, rememorando el concierto solidario efectuado el 3 de febrero de 2025. En esa ocasión, la presentación congregó en el escenario a la Orquesta de València y la Orquestra de la Comunitat Valenciana, acompañadas por la Jove Orquestra de la Comunitat Valenciana, estudiantes del Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo, los coros de RTVE y Generalitat, las solistas Sandra Hamaoui y Eva Kroon, así como al maestro Christian Vázquez como director asistente. A este elenco se sumaron numerosos jóvenes y agrupaciones ligadas a El Sistema, añadió el medio de comunicación.

En cuanto a la formación invitada para el próximo evento, la Joven Orquesta Nacional de Venezuela fue concebida por José Antonio Abreu en 1975 como vitrina de excelencia musical colectiva. Con motivo del 50.º aniversario de El Sistema en 2025, se realizó una nueva selección de integrantes, reuniendo a jóvenes talentos del país. Esta orquesta ha sido dirigida, detalló el medio, por reconocidos directores internacionales como Claudio Abbado, Sir Simon Rattle y Daniel Barenboim, y de sus filas han surgido músicos como Dudamel, Christian Vásquez, Diego Matheuz y Edicson Ruiz.

Desde su primera aparición en el Palau de la Música, Dudamel ha generado una afinidad notoria con el público valenciano, algo que según sostuvo Llimerá se refleja en la rapidez con la que se agotan las entradas en cada visita. Según explicó el director del Palau al medio, el maestro cuenta con el afecto de la audiencia no solo por sus habilidades interpretativas, sino también por su actitud solidaria, evidenciada en iniciativas como el reciente concierto benéfico.

El repertorio del próximo 12 de diciembre, compuesto por la Sinfonía n.º 7 de Shostakóvich, representará la quinta ocasión en que Dudamel se pone al frente de la Sala Iturbi. La pieza, escrita en el contexto del cerco de Leningrado, tuvo un papel destacado como símbolo artístico de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial y ha mantenido una notable popularidad en auditorios de todo el mundo. El medio recordó que la sinfonía fue concluida mientras la ciudad permanecía cercada y su estreno tuvo lugar meses después, cuando el sitio aún no había finalizado.

La presencia de la Joven Orquesta Nacional de Venezuela fue resaltada por el medio como un nuevo capítulo en la historia del Palau de la Música, escenario habitual para destacados músicos surgidos de El Sistema, proyecto institucional que ha moldeado a varias generaciones de intérpretes y ha impulsado carreras internacionales. Desde su fundación, el programa ha ido renovando sus integrantes, manteniendo como objetivo la promoción del desarrollo artístico de jóvenes venezolanos.

En relación a los conciertos previos de Dudamel en València, el medio recogió que su primera actuación en la ciudad tuvo lugar en 2008 con la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo. Desde entonces, cada intervención ha sumado elementos característicos, como la colaboración con diferentes formaciones corales y orquestales locales, además del impulso a actividades solidarias. La reciente distinción del Premio Euterpe responde a esta continuidad en su compromiso tanto con la excelencia musical como con la acción social.

El respaldo que ha mostrado el público a las presentaciones de Dudamel ha sido reiterado por los responsables del Palau, quienes atribuyen la demanda por localidades a la combinación de su prestigio internacional y su frecuente colaboración con jóvenes artistas. Según reportó el medio, la próxima velada contará con la dirección del venezolano en una de las obras más exigentes y reconocidas del siglo XX, lo que ha acrecentado el entusiasmo en torno al evento semanas antes de su realización.

La designación de Dudamel al frente de la agrupación juvenil venezolana representa, de acuerdo con la información recogida, un paso más en el fortalecimiento de los lazos culturales entre España y América Latina, además de testimoniar la proyección mundial de El Sistema. La inminente celebración musical en València se presenta así como una prolongación del reconocimiento a la figura del director y al intercambio artístico entre continentes, según reseñaron los medios.