El diseñador Alejandro de Miguel, artífice del gran cambio de estilo de la Reina Sofía, revela cómo es trabajar con ella

La Reina Sofía, siempre sobria y discreta, ha sorprendido en los últimos meses con una renovación de estilo de lo más aplaudida. Sin renunciar a la elegancia que la caracteriza, la Emérita ha introducido en su vestidor looks protagonizados por trajes sastre, conjuntos de falda, y vestidos de lo más favorecedores y con un punto actual en colores que no estábamos acostumbrados a verle y que le sientan a las mil maravillas.

Los últimos ejemplos, el impresionante vestido rosa con chaqueta larga a juego con aplicaciones joya en color rosa bebé que lució durante la imposición del Toisón de Oro de manos del Rey Felipe VI el pasado viernes, el dos piezas azul vibrante bordado que estrenó durante su reciente visita a Nueva York, o el traje de pantalón rojo con pedrería bordada en el pantalón con el que ha deslumbrado este lunes en su reaparición con motivo de la entrega del Premio Internacional Príncipe Talal para el Desarrollo Humano.

El artífice del gran y aplaudido cambio de Doña Sofía no es otro que Alejandro de Miguel, diseñador del nuevo armario de la abuela de la Princesa Leonor, más elegante y actual que nunca.

El modisto manchego ha asistido a la fiesta del X aniversario del diario 'El Español' de Pedro J. Ramírez y, con la discreción que siempre le ha caracterizado a la hora de hablar de sus clientas 'vips' -entre las que se cuentan entre otras Ana Obregón, Carmen Lomana, Ana Rosa Quintana, o la recordada María Teresa Campos- se ha pronunciado sobre el comentadísimo look de la Emérita en la entrega del Toisón de Oro.

"Ya sabéis que me dedico a hacer trajes a medida y con mucho cariño para una cosa histórica, y me quedo con ese momento de reconocimiento a su majestad la reina doña Sofía y esa cara de alegría" ha expresado, reconociendo que "no ha sido difícil" encontrar el diseño perfecto para la madre de Felipe VI porque "me compra trajes habitualmente y para mí pues uno más. Además llevábamos meses preparándolo y ha sido fácil".

No oculta que "impone porque son momentos históricos y hay que estar a la altura". "Pero bueno, se hace con mucho cariño, con mucho esmero y con mucho sacrificio y al final sale todo bien. Ha gustado mucho y estoy muy contento. Ella también ha quedado contenta. Es una clienta maravillosa" confiesa.

"Bueno, yo tengo que ser muy discreto en eso. Su majestad siempre es muy discreta y tengo un gran cariño hacia su persona y mucha admiración y mucho respeto. Pero creo que es muy fácil trabajar con ella" ha revelado cuando le hemos preguntado cómo es trabajar con Doña Sofía.

Respecto a la coincidencia con la Reina Letizia, ya que ambas lucieron diseños en color rosa empolvado en el acto por el 50º aniversario de la restauración de la Monarquía, Alejandro ha explicado que "fueron varias propuestas y eligieron el rosa. Yo creo que estaba guapísima porque además es un color que le da mucha luz, es un color tendencia y estaba muy favorecida".