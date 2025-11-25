Crónica del Slavia de Praga - Athletic Club: 0-0

El Athletic Club ha empatado sin goles este martes ante el Slavia de Praga en el Fortuna Arena, en la jornada 5 de la fase liga de la Liga de Campeones, un partido en el que los leones tuvieron las ocasiones más claras, pero en el que el meta checo Jindrich Stanek privó el gol con tres paradas de mucho mérito sobre remates de Oihan Sancet y Robert Navarro, por partida doble.

La clasificación del Athletic Club para los 'playoffs' de la Champions League está cada vez más cuesta arriba. En Praga, en uno de los duelos marcados en rojo en el calendario, los de Ernesto Valverde no pudieron pasar del empate sin goles, que los deja con cuatro puntos en la clasificación y 28º, a un punto del Top 24.

Robert Navarro, con un disparo dentro del área, un mano a mano y un cabezazo, y Oihan Sancet, con un remate tras una gran contra comandada por Gorka Guruzeta, obligaron a intervenir al meta checo Stanek, que se marchó del Fortuna Arena con el MVP del partido bajo el brazo y con la sensación de haber dado un punto a su equipo.

Arrancó el Athletic Club el partido con personalidad y dificultando mucho la circulación del Slavia, y la primera gran ocasión sería para los rojiblancos. Una contra conducida por Gorka Guruzeta que remató en el interior del área Oihan Sancet en posición franca, pero el goleo fue mordido y el meta de los checos evito el gol. En la que sería la primera de las dos opciones que tendría el 'lince' antes del primer cuarto de hora de partido.

Pero tras un arranque con mucho ritmo por parte de los dos equipos el partido entró en una vorágine de errores con muy poco protagonismo de los jugadores del centro del campo. Eso sí, Unai Simón apenas sufría debido a la poca presencia ofensiva de los checos, demasiado directos e imprecisos en la gran mayoría de sus ataques.

Y en el tramo final de la primera mitad tendrían los locales la primera llegada peligrosa, con un remate desde el costado derecho del área de Youssoupha Mbodji que se paseó por la meta rojiblanca sin encontrar un segundo rematador en boca de gol. Pese a ello, no había sido mala la primera mitad de los leones en Praga, que, en términos generales, controló el juego, eso sí, con falta de claridad en el último tercio.

La vuelta de los de Valverde de vestuarios también sería buena, asentado en campo rival y con una ocasión clarísima para Robert Navarro. Un balón quedó suelto en el área checa y el catalán remató potente pero centrado y Stanek paró. Y a los pocos minutos, de nuevo, en dos ocasiones al propio Navarro sacaría dos manos portentosas para evitar el tanto visitante.

Está inclinando demasiado el campo a su favor el Athletic y el técnico del Slavia reaccionaría con un triple cambio, dando entrada a Tomas Holes, Jan Boril y Vasil Kusej. También movería el banquillo Valverde, con las incorporaciones de Nico Williams y el joven tanlentoso Selton Sánchez en lugar de Álex Berenguer y Oihan Sancet, que iban a tener más de media hora por delante, y poco después Mikel Jauregizar por Ruiz de Galarreta.

Unos cambios que enfriaron el partido, que volvió a entrar en demasiadas interrupciones. Algo que perjudicaba al Athletic Club, que era el equipo que estaba siendo más protagonista. Y el ritmo bajo del partido permitió al Slavia establecerse en terreno de juego rojiblanco, aunque sin mucho peligro. Y como última intentona de llevarse el partido, Valverde agotaría los cambios con las entradas de Unai Gómez e Iñigo Lekue.

Pero lo que estaría muy cerca de llegar, a la salida de un córner, sería el primer gol del Slavia de Praga con un remate en el interior del área pequeña de Chaloupek con Unai Simón ya batido. Todo ello ya en los últimos 10 minutos de tiempo reglamentario, en los que el Athletic no encontraba el camino ofensivo muy falto de ideas con balón. Y así fue esfumándose el tiempo para los de Valverde, que sólo amenazaron la meta de Stanek con una entrada por banda derecha de Unai Gómez que no encontró el remate de ningún compañero.

Así, el encuentro acabaría en un empate sin goles que no contenta ni a locales ni visitantes. Los checos suman una jornada más sin ganar en la Liga de Campeones y los vizcaínos con cuatro puntos a falta de tres jornadas pero con calendario muy exigente con enfrentamientos ante Paris Saint-Germain y Sporting de Portugal, en casa, y Atalanta, a domicilio.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SLAVIA DE PRAGA, 0 - ATHLETIC CLUB, 0. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

SLAVIA DE PRAGA: Stanek; Doudera (Holes, min.55), Moses, Chaloupek, Zima, Mbodji (Boril, min.55); Zafeiris (Chyril, min.79), Sadilek; Provod, Chory y Sanyang (Kusej, min.55).

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Areso (Lekue, min.79), Vivian, Paredes, Boiro; Galarreta (Jauregizar, min.64), Rego; Berenguer (Nico Williams, min.58), Sancet (Selton, min.58), Robert Navarro; y Guruzeta (Unai Gómez, min.79).

--ÁRBITRO: Donatas Rumsas (LTU). Amonestó a Provod (min.15), Chory (min.40) por parte del Slavia de Praga. Y a Guruzeta (min.19), Galarreta (min. 45+3) y Paredes (min.86) por parte del Athletic Club.

--ESTADIO: Fortuna Arena.