3,7 millones de niños afganos sufrirán desnutrición aguda en 2026, alerta la OCHA

Kabul, 15 jun (EFE).- La crisis nutricional en Afganistán se está agravando, con una estimación de 3,7 millones de niños que se espera que sufran desnutrición aguda en 2026, lo que ha llevado a las agencias humanitarias a pedir financiación urgente, informa la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

"La situación nutricional en Afganistán se está deteriorando rápidamente en 2026", señaló la OCHA en un comunicado, destacando que los niveles de emaciación (pérdida extrema de peso por desnutrición severa) han empeorado en 26 de las 34 provincias del país en comparación con el año pasado, lo que indica "una crisis temprana y cada vez más profunda".

PUBLICIDAD

En este sentido, el Cluster de Seguridad Alimentaria alertó de que las condiciones empeorarán en todo el país ante la inminente llegada de la temporada alta de emaciación, que arranca en julio y se prolongará al menos entre tres y cuatro meses.

Según las proyecciones de la agencia, de los 3,7 millones de niños que sufrirán emaciación en 2026, unos 942.000 padecerán desnutrición aguda severa, 707.400 moderada de alto riesgo y otros dos millones estarán en etapa temprana.

Además, se estima que 1,2 millones de mujeres embarazadas y lactantes también se verán afectadas.

Los niños menores de dos años continúan siendo la población más castigada, ya que representan el 83 % de los diagnósticos por desnutrición severa y el 77 % de los moderados (de los cuales un 19 % corre un alto riesgo de empeorar).

PUBLICIDAD

Asimismo, el documento detalló que casi el 40 % de los bebés menores de seis meses ingresados para recibir tratamiento hospitalario sufren emaciación severa con complicaciones médicas.

"Sin una ampliación urgente de las intervenciones nutricionales preventivas y orientadas a salvar vidas, es probable que los resultados nutricionales empeoren durante el resto de 2026", advirtió el Grupo Sectorial de Nutrición, añadiendo que "la escala de las necesidades sigue siendo extremadamente alta", concluyó la OCHA. EFE

PUBLICIDAD