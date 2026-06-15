La Bolsa de Londres cae un 0,39 % pese a las noticias positivas llegadas del golfo Pérsico

Londres, 15 jun (EFE).- La Bolsa de Londres cayó este lunes un 0,39 % pese a las noticias en las últimas horas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

Curiosamente, en la jornada anterior del viernes, el optimismo que generaba ese posible acuerdo disparó la bolsa en un 1,63 %. Sin embargo, hoy el parqué londinense prefirió las ventas.

De hecho, la de Londres es la única de las grandes europeas que baja, ya que las demás experimentan subidas, como el índice Dax de Fráncfort (1,09 %), el CAC 40 de París (0,40 %), el IBEX de Madrid (1,43 %) o el de Milán (0,66 %).

PUBLICIDAD

El índice principal londinense, el FTSE 100, perdió 41,10 puntos, hasta los 10.430,62; mientras que el secundario, o FTSE 250, que agrupa a empresas más pequeñas -generalmente británicas-, experimentó un repunte del 0,16 %, o 36,91 puntos hasta 23.362,62.

Las empresas que mejores resultados cosecharon hoy en Londres fueron las mineras Endeavour (sus acciones subieron un 7,21 %), Fresnillo (6,60 %) y Antofagasta (6,08 %).

En el lado contrario, las más perjudicadas en esta jornada han sido la aeroespacial BAE Systems (-4,74 %), las petroleras Shell (-4,35 %) y BP (-3,27 %), estas dos últimas debido a la caída de los precios petroleros registrada tras el memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán.

PUBLICIDAD

A la hora del cierre de la sesión bursátil, el crudo brent, de referencia en Europa, se situaba en los 82,71 dólares, lo que implica un descenso superior al 5 % con respecto a la sesión anterior. EFE