Milán sube un 0,66 % por el acuerdo entre EE.UU. e Irán y roza los 52.000 puntos

Roma, 15 jun (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes al alza y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,66 % hasta los 51.835,95 puntos, logrando un nuevo máximo histórico gracias al optimismo por el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share aumentó un 0,76 %, hasta los 54.639,61 enteros.

Durante la primera jornada de la semana se cambiaron de manos 512 millones de acciones por un valor de unos 4.992 millones de euros (unos 5.790 millones de dólares).

El parqué milanés, que llegó a romper la barrera de los 52.000 puntos durante la sesión, reaccionó positivamente al pacto para poner fin a tres meses y medio de conflicto en Oriente Medio y que provocó un desplome del crudo, aunque los mercados moderaron su avance al cierre ante el temor por la solidez del acuerdo y las nuevas amenazas de aranceles de Donald Trump hacia Francia en el G7.

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Los títulos que registraron más ganancias estuvieron encabezados por el grupo de automóviles de lujo Ferrari, que subió un 4,07 %, seguida de la cementera Buzzi (3,46 %), la entidad financiera Bper Banca (3,34 %), la automovilística Stellantis (3,28 %) y la red de pago digital Nexi (2,89 %).

Por el contrario, lideró las pérdidas la aeroespacial Avio, que cayó un 5,13 %, seguida de la energética Eni (-4,69 %), el grupo de juego y apuestas Lottomatica Group (-3,16 %), la compañía de defensa Leonardo (-2,77 %) y la fabricante de tubos de acero Tenaris (-1,88 %). EFE

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