Líderes de la UE celebran este lunes una cumbre informal en Luanda aprovechando la cumbre UE-Unión Africana

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE celebrarán este lunes en la capital de Angola, Luanda, una cumbre informal para tratar cuestiones como el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania que debaten delegaciones ucraniana, estadounidense y europeas este domingo en Ginebra.

La cumbre informal será el lunes a las 10.30 horas (la misma hora en la España peninsular), según fuentes de la UE consultadas por Europa Press. En la cita continuarán los contactos e intercambios entre los países europeos en relación con la iniciativa estadounidense para Ucrania.

Este mismo sábado los ministros de Asuntos Exteriores de la UE y de Reino Unido han mantenido una conferencia telefónica para abordar la propuesta. "Presentaré nuestras sugerencias al plan de paz ruso-estadounidense", ha apuntado el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, en referencia a la autoría rusa del texto que denuncia Varsovia. "Naturalmente, nada relativo a Polonia puede decidirse sin nuestro consentimiento", ha subrayado.

También se ha celebrado una reunión extraordinaria de embajadores esta noche en Bruselas para preparar la reunión del lunes en Luanda, según han explicado fuentes de la UE a Europa Press.

La presidenta de la Comsión Europea, Ursula von der Leyen, ha recordado este domingo que cualquier paz "justa y duradera" debe respetar la soberanía de Ucrania y ha mencionado en particular el caso de los menores "secuestrados por Rusia". "No descansaremos hasta que cada uno de ellos vuelva a reunirse con sus familias en sus hogares", ha advertido.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ya se encuentra en la capital angoleña. "¡Hola Luanda! Es estupendo estar aquí para participar en la 7ª Cumbre Unión Europea-Unión Africana", ha publicado Costa en su cuenta en X.

"La asociación UE-Unión Africana es fuerte, dinámica y ambiciosa. Espero sumarme mañana a João Lourenço (presidente de Angola) y Mahmoud Ali Youssouf (presidente de la Comisión de la Unión Africana) y otros líderes de la UE y africanos", ha añadido Costa.

EuropaPress

