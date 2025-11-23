María Escoté opina sobre la coincidencia del color entre la Reina Sofía y la Reina Letizia

Esta semana ha sido una de las más especiales para la Reina Sofía, quien recibía el Toisón de Oro de manos de su hijo, el Rey Felipe VI, por sus décadas de servicio, entrega y lealtad a nuestro país, en un acto que se celebró en el Palacio Real y donde derrochó complicidad con la Reina Letizia.

A pesar de los rumores de distanciamiento y de diferencias insalvables, ambas se dejaron ver cercanas, cómplices y sonrientes... con grandes gestos de cariño ante las cámaras, lo que demostró la buena relación de la que gozan estos últimos años.

Además, la Reina Letizia y la Reina Sofía coincidieron en el color de sus estilismos: un rosa bebé... pero, ¿qué significado hay más allá de una simple coincidencia?

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con María Escoté y ha opinado sobre el hecho de que ambas reinas hayan utilizado el mismo color para sus respectivos looks en la entrega del Toisón de Oro... y lo tiene claro, se trata de "un guiño", algo que le parece "súper bonito".

Además, en cuanto a este rosa bebé, Escoté ha confesado que es "súper apropiado" para el acto y, además, entiende que "seguramente estaba mucho más protocolado de lo que pensamos".

Por último, María ha confesado que más que gustarle el estilismo que luce la emérita y la Reina Sofía, lo que más le llama la atención y aplaude es que "me parecen coherentes con su estilo" y eso es lo más difícil de todo.